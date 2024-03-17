Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun aşk uyumuna bakın! Resmen birbirleri için yaratılmışlar! Tanışma hikayeleri olay olmuştu...

'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasının yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ve ünlü oyuncu Sinem Kobal 2016 yılında Cunda Adası'nda evlenmişti. Mutlu evliliklerini iki kız çocuğuyla taçlandıran çiftin Lalin ve Leyla adında kızları var. Tanışma hikayeleri magazin gündeminde geniş yankı uyandıran çiftin aşk uyumları da bir hayli etkileyici çıktı. İşte parmakla gösterilen çiftin aşk uyumu...