Uraz Kaygılaroğlu oje sürdü o görüntü olay oldu! Batshuayi ve Dele Alli de oje modasına uymuştu: "Ne yapacağınızı şaşırdınız"
Uraz Kaygılaroğlu oje sürdü o görüntü olay oldu! Batshuayi ve Dele Alli de oje modasına uymuştu, sosyal medyada ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun oje sürmesiyle ilgili, "Ne gerek var abi" , "Ne yapacağınızı şaşırdınız" , "Bu sevdadan vazgeç" şeklinde birçok yorum yapıldı. İşte ojeli Uraz ve son dönemde oje süren tanınmış erkekler...
13.10.2022 12:46 - Son Güncelleme: 13.10.2022 12:51
"NE YAPACAĞINIZI ŞAŞIRDINIZ"
Uraz Kaygılaroğlu oje sürdü o görüntü olay oldu! Batshuayi ve Dele Alli de oje modasına uymuştu...
Uraz Kaygılaroğlu, geçtiğimiz aylarda kadrosunda yer aldığı filmin galasına ve konuk olduğu bir programa siyah ojeli tırnaklarıyla katılınca sosyal medyada uzun süre gündem olmuştu.
SİYAH OJE SEVİYOR
Asansörde selfie çeken ünlü ismin el tırnaklarına sürdüğü siyah oje takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Pek çok takipçisi Uraz Kaygılaroğlu'nu eleştirirdi.