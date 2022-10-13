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Haberler Magazin Uraz Kaygılaroğlu oje sürdü o görüntü olay oldu! Batshuayi ve Dele Alli de oje modasına uymuştu: "Ne yapacağınızı şaşırdınız"

Uraz Kaygılaroğlu oje sürdü o görüntü olay oldu! Batshuayi ve Dele Alli de oje modasına uymuştu: "Ne yapacağınızı şaşırdınız"

Uraz Kaygılaroğlu oje sürdü o görüntü olay oldu! Batshuayi ve Dele Alli de oje modasına uymuştu, sosyal medyada ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun oje sürmesiyle ilgili, "Ne gerek var abi" , "Ne yapacağınızı şaşırdınız" , "Bu sevdadan vazgeç" şeklinde birçok yorum yapıldı. İşte ojeli Uraz ve son dönemde oje süren tanınmış erkekler...

13.10.2022 12:46 - Son Güncelleme: 13.10.2022 12:51
Uraz Kaygılaroğlu oje sürdü o görüntü olay oldu! Batshuayi ve Dele Alli de oje modasına uymuştu: Ne yapacağınızı şaşırdınız

"NE YAPACAĞINIZI ŞAŞIRDINIZ"

Uraz Kaygılaroğlu oje sürdü o görüntü olay oldu! Batshuayi ve Dele Alli de oje modasına uymuştu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Uraz Kaygılaroğlu oje sürdü o görüntü olay oldu! Batshuayi ve Dele Alli de oje modasına uymuştu: Ne yapacağınızı şaşırdınız

Uraz Kaygılaroğlu, geçtiğimiz aylarda kadrosunda yer aldığı filmin galasına ve konuk olduğu bir programa siyah ojeli tırnaklarıyla katılınca sosyal medyada uzun süre gündem olmuştu.

Uraz Kaygılaroğlu oje sürdü o görüntü olay oldu! Batshuayi ve Dele Alli de oje modasına uymuştu: Ne yapacağınızı şaşırdınız

Yoğun bir iş temposu olan oyuncu, sosyal medyayı da oldukça aktif kullanan ünlü isimlerden. Son olarak Instagram'da yaptığı paylaşımla gündem olan Kaygılaroğlu, sosyal medyada tartışma yarattı.

Uraz Kaygılaroğlu oje sürdü o görüntü olay oldu! Batshuayi ve Dele Alli de oje modasına uymuştu: Ne yapacağınızı şaşırdınız

SİYAH OJE SEVİYOR

Asansörde selfie çeken ünlü ismin el tırnaklarına sürdüğü siyah oje takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Pek çok takipçisi Uraz Kaygılaroğlu'nu eleştirirdi.

Uraz Kaygılaroğlu oje sürdü o görüntü olay oldu! Batshuayi ve Dele Alli de oje modasına uymuştu: Ne yapacağınızı şaşırdınız

BATSHUAYI'DEN OJELİ PAYLAŞIM

Fenerbahçe'nin transfer döneminde Chelsea'den bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Michy Batshuayi, konuşulmaya devam ediyor.

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