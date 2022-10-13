Tuğba Altıntop ’köpek saldırısına uğradım’ demişti! Son haliyle ortaya çıktı! Rafet El Roman kaybettiğine dönüp bakınca başını taşlara vuruyor

* Yüzümü sadece dikiş atıldıktan sonra gördüm. Sadece video çektirdim öncesini ve sonrasını görmek için. Çok güzel olduğumu asla iddia etmedim. Bunlar gelip geçici... Biliyorum ki bunların hepsi geçecek. Gözüm de gidebilirdi, burnumu da kırabilirdi... Çenemde bayağı büyük bir delik vardı. Daha büyük bişi olabilirdi, şuan iyiyim.