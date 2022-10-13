Tuğba Altıntop 'köpek saldırısına uğradım' demişti! Son haliyle ortaya çıktı! Rafet El Roman kaybettiğine dönüp bakınca başını taşlara vuruyor
1996 yılında Miss Turkey güzeli seçilen ve aynı yıl Rafet El Roman'la evlenen Tuğba Altıntop, hem özel hayatı hem kariyeri ile yıllarca adından söz ettirdi. Ünü şarkıcı Tuğba Altıntop, arkadaşlarıyla gittiği Şile'de bir köpeğin saldırısına uğradığını ifade etmişti geçtiğimiz günlerde. Altıntop günlerde sonra 2. Sayfa canlı yayınına katıldı. Altıntop, köpeğin bir suçu olmadığını ifade ederken yaşadıklarını da tane tane anlattı.
13.10.2022 13:18 - Son Güncelleme: 13.10.2022 13:18
Eski manken ve şarkıcı Tuğba Altıntop, geçtiğimiz eylül ayında arkadaşlarıyla birlikte gittiği Şile'de bir köpeğin saldırısına uğradı. Yüzünden yaralanan ve tedavisi devam eden Tuğba Altıntop, yaşadıklarını canlı yayında anlattı.
Rafet El Roman'ın iki kızının annesi eski eşi Tuğba Altıntop, Şile'de bir köpeğin saldırısına uğramıştı.
* Yüzümü sadece dikiş atıldıktan sonra gördüm. Sadece video çektirdim öncesini ve sonrasını görmek için. Çok güzel olduğumu asla iddia etmedim. Bunlar gelip geçici... Biliyorum ki bunların hepsi geçecek. Gözüm de gidebilirdi, burnumu da kırabilirdi... Çenemde bayağı büyük bir delik vardı. Daha büyük bişi olabilirdi, şuan iyiyim.