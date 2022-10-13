Roberto Carlos İstanbul gecelerinde kızların arasında fena yakalanmıştı... O anlar anbean kayda geçti yeni görüntüler ortaya çıktı
Roberto Carlos İstanbul gecelerinde kızların arasında fena yakalanmıştı... O anlar anbean kayda geçti, yeni görüntüler de ortaya çıktı. Yıllar önce '8 çocuğum var ama annelerini unuttum' açıklamasıyla gündeme gelen Fenerbahçe'nin ve Real Madrid'in eski yıldızı Roberto Carlos, Takvim.com.tr'den Doğan Savaş'ın görüntülediği anlarla gündeme bomba gibi düştü. Brezilyalı eski futbolcu, İstanbul gecelerinde kızlarla eğlenirken işte böyle yakalandı.
13.10.2022 17:26 - Son Güncelleme: 13.10.2022 17:50
İSTANBUL'DA FELEKTEN BİR GECE!
Roberto Carlos İstanbul gecelerinde kızların arasında fena yakalanmıştı... O anlar anbean kayda geçti yeni görüntüler ortaya çıktı.