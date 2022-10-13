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Haberler Magazin Roberto Carlos İstanbul gecelerinde kızların arasında fena yakalanmıştı... O anlar anbean kayda geçti yeni görüntüler ortaya çıktı

Roberto Carlos İstanbul gecelerinde kızların arasında fena yakalanmıştı... O anlar anbean kayda geçti yeni görüntüler ortaya çıktı

Roberto Carlos İstanbul gecelerinde kızların arasında fena yakalanmıştı... O anlar anbean kayda geçti, yeni görüntüler de ortaya çıktı. Yıllar önce '8 çocuğum var ama annelerini unuttum' açıklamasıyla gündeme gelen Fenerbahçe'nin ve Real Madrid'in eski yıldızı Roberto Carlos, Takvim.com.tr'den Doğan Savaş'ın görüntülediği anlarla gündeme bomba gibi düştü. Brezilyalı eski futbolcu, İstanbul gecelerinde kızlarla eğlenirken işte böyle yakalandı.

Doğan Savaş
takvim.com.tr
13.10.2022 17:26 - Son Güncelleme: 13.10.2022 17:50
Roberto Carlos İstanbul gecelerinde kızların arasında fena yakalandı! 8 çocuğum var ama annelerini unuttum’ demişti işte bomba görüntü

İSTANBUL'DA FELEKTEN BİR GECE!

Roberto Carlos İstanbul gecelerinde kızların arasında fena yakalanmıştı... O anlar anbean kayda geçti yeni görüntüler ortaya çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Roberto Carlos İstanbul gecelerinde kızların arasında fena yakalandı! 8 çocuğum var ama annelerini unuttum’ demişti işte bomba görüntü

Fenerbahçe'nin ve Real Madrid'in eski yıldızı Roberto Carlos, İstanbul gecelerinde görüntülendi.

Roberto Carlos İstanbul gecelerinde kızların arasında fena yakalandı! 8 çocuğum var ama annelerini unuttum’ demişti işte bomba görüntü

49 yaşındaki Roberto Carlos, Kuruçeşme'deki bir mekanda yardımcısı ve korumasıyla görüntülendi.

Roberto Carlos İstanbul gecelerinde kızların arasında fena yakalandı! 8 çocuğum var ama annelerini unuttum’ demişti işte bomba görüntü

Gece gezmesine çıkan Carlos, localarına aldıkları bir grup kadın arkadaşı ile birlikte adeta felekten bir gece çaldı.

Roberto Carlos İstanbul gecelerinde kızların arasında fena yakalandı! 8 çocuğum var ama annelerini unuttum’ demişti işte bomba görüntü

İşte genç kadınların arasında eğlenen Roberto Carlos'un o anları...

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