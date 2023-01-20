Uraz Kaygılaroğlu ile Yasemin Kay Allen hakkında flaş iddia "İş değil aşk" Boyu boyuna huyu huyuna yaşı yaşına
Son dönemin çapkınlarından Uraz Kaygılaroğlu ile kısa bir süre önce Tolga Güleç'le olan ilişkisini sonlandıran Yasemin Kay Allen hakkında bomba aşk iddiası. Birlikte bir video yayınlayan ikilinin bir süredir flört etiği ve birbirlerini tanımaya çalıştıkları iddia edilmişti. Öte yandan Uraz Kaygılaroğlu'nun adı bir süre önce ünlü şarkıcı Zeynep Bastık ile anılmaya başlamıştı.
20.01.2023 12:18 - Son Güncelleme: 20.01.2023 13:03
Yasemin Allen ve Uraz Kaygılaroğlu'nun aşk yaşadıkları iddiası gündeme bomba gibi düştü. İşte haberin detayları...
Söylemezsem Olmaz programında yer alan habere göre Yasemin Kay Allen ile yakışıklı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu bir süredir görüşüyor.
Uraz Kaygılaroğlu ve Yasemin Kay Allen' in yaklaşık 2 aydır flört ettiği ve ciddi bir ilişkiye adım attıkları söylentiler arasında.