Halit Ergenç eşi Bergüzar Korel'in uykusunu taklit etti sosyal medya yıkıldı! 3 çocuk annesi Bergüzar: "Bu romantik anlarımızı paylaşmak istedim"
Halit Ergenç eşi Bergüzar Korel'in uykusunu taklit etti sosyal medya yıkıldı! 3 çocuk annesi Bergüzar Korel Instagram paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü. Kaldıkları evden, gittikleri yerlere kadar pek çok başlıkta takipçilerine paylaşımda bulunan Bergüzar Korel, bu defa Halit Ergenç'le birlikte geçirdiği romantizm dolu bir günlerini takipçileriyle paylaştı. Bergüzar Korel'i uyurken taklit eden Halit Ergenç'in o anları çok konuşuldu. Korel, eşiyle romantik anlarını, "Bugün baş başa kaçtık evden. Nehir kenarında bisiklete bindik, sonra yemeğe oturduk. Uyurken hep izler beni, güzelliğimin gölgesinde uyuyakalır, onu anlatıyor.. Bu romantik anlarımızı sizlerle paylaşmak istedim. Biraz ilham almak isterseniz yana kaydırmanız yeterli." notuyla paylaştı.
"BU ROMANTİK ANLARIMIZI PAYLAŞMAK İSTEDİM"
Halit Ergenç eşi Bergüzar Korel'in uykusunu taklit etti sosyal medya yıkıldı! 3 çocuk annesi Bergüzar Korel'in Instagram'dan "Bu romantik anlarımızı paylaşmak istedim" notuyla yaptığı paylaşım kısa sürede gündem oldu.
2009 yılında nikah masasına oturan Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in Ali, Han ve Leyla adında üç evladı var.
BERGÜZAR'I TAKLİT ETTİ
Instagram hesabından baş başa geçirdikleri güne dair detayları paylaşan Bergüzar Korel, paylaşımının sonuna eklediği video ile takipçilerini güldürdü. Oturdukları bir kafede kocası Ergenç'ten kendisinin nasıl uyuduğunun taklidini yapmasını isteyen Bergüzar Korel, o anları sevenlerinin beğenisine sundu.
"GÜZELLİĞİMİN GÖLGESİNDE UYUYAKALIR"
Korel o anları şu sözlerle paylaştı: "Bugün baş başa kaçtık evden, Nehir kenarında bisiklete bindik, Sonra yemeğe oturduk, uyurken hep izler beni, Güzelliğimin gölgesinde uyuyakalır, Onu anlatıyor.. Bu romantik anlarımızı sizlerle paylaşmak istedim. Biraz ilham almak isterseniz yana kaydırmanız yeterli.. Başak olanlar beni anladı."