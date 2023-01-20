Halit Ergenç eşi Bergüzar Korel'in uykusunu taklit etti sosyal medya yıkıldı! 3 çocuk annesi Bergüzar: "Bu romantik anlarımızı paylaşmak istedim"

"GÜZELLİĞİMİN GÖLGESİNDE UYUYAKALIR"

Korel o anları şu sözlerle paylaştı: "Bugün baş başa kaçtık evden, Nehir kenarında bisiklete bindik, Sonra yemeğe oturduk, uyurken hep izler beni, Güzelliğimin gölgesinde uyuyakalır, Onu anlatıyor.. Bu romantik anlarımızı sizlerle paylaşmak istedim. Biraz ilham almak isterseniz yana kaydırmanız yeterli.. Başak olanlar beni anladı."