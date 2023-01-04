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Haberler Magazin Uraz Kaygılaroğlu eski partneri Neslihan Atagül’ün eşi Kadir Doğulu'yu fena tiye aldı! Ebru Gündeş ile Seda Sayan’ı mest etmişti...

Uraz Kaygılaroğlu eski partneri Neslihan Atagül’ün eşi Kadir Doğulu'yu fena tiye aldı! Ebru Gündeş ile Seda Sayan’ı mest etmişti...

2016 yılında nikah masasına oturan Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül, "O Ses Türkiye Yılbaşı Özel" programına katılıp birlikte şarkı söyledi. Kadir Doğulu, şarkıcının ardından eşiyle bir anısını anlattı. Ünlü çiftin Seda Sayan ile Ebru Gündeş'i mest eden anısının, günler sonra çalıntı olduğu iddia edildi. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran olaya Neslihan Atagül'ün Sefirin Kızı'ndaki partneri Uraz Kaygılaroğlu da kayıtsız kalmadı. Kaygılaroğlu, Kadir Doğulu'yu fena tiye aldı. İşte detaylar...

takvim.com.tr
04.01.2023 01:44 - Son Güncelleme: 04.01.2023 01:44
Uraz Kaygılaroğlu esi partneri Neslihan Atagül’ün eşi Kadir Doğulu’yu fena tiye aldı! Ebru Gündeş ile Seda Sayan’ı mest etmişti...

2016 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine giren Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül, "O Ses Türkiye Yılbaşı Özel" programına katılıp birlikte şarkı söyledi.

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Uraz Kaygılaroğlu esi partneri Neslihan Atagül’ün eşi Kadir Doğulu’yu fena tiye aldı! Ebru Gündeş ile Seda Sayan’ı mest etmişti...

Eşi Neslihan Atagül ile yaşadıkları şiddetli bir tartışmadan da bahseden Kadir Doğulu, şunları söyledi: "Bir keresinde çok büyük bir tartışma yaşadık.

Uraz Kaygılaroğlu esi partneri Neslihan Atagül’ün eşi Kadir Doğulu’yu fena tiye aldı! Ebru Gündeş ile Seda Sayan’ı mest etmişti...

Ben kapıyı vurup çıktım. İşlerimi halledip akşam eve geldiğimde koltukta uyuyakalmıştı. Normalde onu hayatta orada yatırmaz kucağıma alır yatağa götürürüm.

Uraz Kaygılaroğlu esi partneri Neslihan Atagül’ün eşi Kadir Doğulu’yu fena tiye aldı! Ebru Gündeş ile Seda Sayan’ı mest etmişti...

O gün yapmadım çünkü kızgındım. Yatak odasına gidip yattım. Sabah yanıma geldi. Kaşlarım çatıktı. İkimiz de kızgınız. Ben 'acaba biraz ara mı versek' diye sordum o da 'tamam verelim' dedi.

Uraz Kaygılaroğlu esi partneri Neslihan Atagül’ün eşi Kadir Doğulu’yu fena tiye aldı! Ebru Gündeş ile Seda Sayan’ı mest etmişti...

Birkaç saat geçti, evde birlikte vakit geçirdik. Ben tam dışarı çıkacakken geldi boynumda öptü. Sonra oturup konuştuk.

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