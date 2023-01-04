Hülya Avşar'dan 18 yıl sonra gelen aldatılma itirafı! Eski eşi Kaya Çilingiroğlu "Çok utanıyorum" demişti Feraye Tanyolaç...
Bir dönemin en büyük magazin skandallarından biriydi "Ferrari" O dönem ünlü şarkıcı Hülya Avşar'la evli olan Kaya Çilingiroğlu, gece gezmesinde yakalanmış, yeni aracı sorulduğunda "Siz nereden biliyorsunuz Feraye'yi?" deyince ortalık karışmıştı. Sonrasında Hülya Avşar'la evliliğini bitirmiş ve ardından Feraye Tanyolaç'la hayatını birleştirmişti. 2014 yılında da bu evlilik son bulmuştu. Geçtiğimiz günlerde Çilingiroğlu'nun yaptığı "Çok utanıyorum" itirafının ardından bu kez Hülya Avşar'dan aldatılma itirafı geldi. İşte detaylar...
Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu, 1997 yılında nikâh masasına oturmuş, 1998'de Zehra adını verdikleri kızları dünyaya gelmişti. İkili, ihanet gerekçesiyle 2005'te evliliklerini sonlandırmıştı. Ünlü şarkıcı, Kaya Çilingiroğlu-Feraye Tanyolaç ilişkisinin ortaya çıktığı, 18 yıl önce yaşanan meşhur 'Ferrari' olayına dair çok konuşulacak açıklamalar yaptı.
Milliyet'in haberine göre; Hülya Avşar, önceki akşam kız kardeşleri Helin Avşar, Leyla Avşar ve eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile Tarabya'da bir restoran çıkışından görüntülendi. Gazetecilerle sohbet eden ünlü şarkıcı, kardeşi Leyla'nın doğum günü için bir araya geldiklerini söyledi: Yeni yılda bütün aile bir aradayız. Ben sahnedeydim. Ailem de dinlemeye geldi, beni yalnız bırakmadılar. Her şey çok güzeldi.
"FAZLA YAKIŞIKLI ERKEK SEVMİYORUM"
59 yaşındaki güzel, son klibinde rol alan kişinin eski eşi Kaya Çilingiroğlu'na benzetilmesiyle ilgili olarak, "Ben o düşünceyle oynatmadım ama sonradan baktım gerçekten benziyor. Ya benim bilinçaltım ya da tarzım o olduğu için. Ben fazla yakışıklı erkek sevmiyorum" dedi.
"OĞLU KAYA BAŞIMIZIN TACI"
Avşar kızı, basın mensuplarının "Geçtiğimiz günlerde Kaya Bey, 'Hülya Avşar ile yeniden evlenir misiniz?' sorusuna 'Evlenmem. Asla' diye cevap verdi. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz?" sözleri üzerine şu açıklamayı yaptı: