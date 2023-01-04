Hülya Avşar'dan 18 yıl sonra gelen aldatılma itirafı! Eski eşi Kaya Çilingiroğlu "Çok utanıyorum" demişti Feraye Tanyolaç...

Ne istiyorsa onu yapsın. Benim artık evliliğe ihtiyacım yok. Kaya'nın da yok. Hayatımıza her şekilde devam edebiliriz. Biz yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Evlendik, çocuğumuz oldu. Onun bir tane daha çocuğu oldu, iyi ki de oldu. Küçük Kaya başımızın tacı.