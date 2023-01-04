Gülen Gözler’in kıvırcık Hasret’i Lale Ilgaz’ın son haline bakın! Gören tanıyamadı! Adile Naşit ile Münir Özkul'un en küçük kızıydı...
Yönetmenlik koltuğunda Ertem Eğilmez'in oturduğu 1977 yapımı Gülen Gözler filminde Hasret karakterini canlandıran Lale Ilgaz'ın son hali merak edilip araştırılmaya başlandı. İstanbul Yeşilköy'de çekilen filmde Münir Özkul, Adile Naşit, Müjde Ar, Şener Şen, Ayşen Gruda gibi isimlerle kamera karşısına geçen oyuncunun son halini görenler ise tanımakta zorlandı. Şimdilerde 63 yaşında olan Yeşilçam yıldızı için "Yıllara meydan okuyor" yorumu yapıldı. İşte Yaşar Usta'nın en küçük kızı Hasret'in son hali...
04.01.2023 00:49 - Son Güncelleme: 04.01.2023 01:34
Oyuncu kadrosunda Münir Özkul, Adile Naşit, Şener Şen, Müjde Ar, Ayşen Gruda, Halit Akçatepe ve Şevket Altuğ gibi isimler yer aldığı Gülen Gözler filminde Hasret karakterini canlandıran Lale Ilgaz'ın son hali merak edilip araştırılmaya başlandı.