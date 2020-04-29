RAMAZAN İMSAKİYE
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Unutulmaz dizide figüranlık yaptığı ortaya çıktı, görenler şoke oldu! Yıllar önce Esra Erol o dizide oynamış!

Esra Erol'un bir döneme damga vuran dizide oynadığı görüntüler ortaya çıktı, görenler şoke oldu. Atv ekranlarının sevilen sunucusu Esra Erol, Esra Erol'da programı ile Türkiye gündemini belirlemeye devam ediyor. 37 yaşındaki başarılı sunucu, özel hayatıyla parmakla gösterilen ünlü isimler arasında yer alıyor. Eşi ve oğulları ile mutlu bir yaşam sürdüren Esra Erol'un yıllar önce bir dizide rol aldığını biliyor muydunuz? Evet yanlış okumadınız! Bir döneme damga vuran dizinin 28.bölümünde, ekranın sağ tarafında, tanıdık bir yüz beliriyor. İşte Esra Erol'un figuranlık yaptığı o diziden kareler...

29.04.2020 14:38 - Son Güncelleme: 29.04.2020 14:38
Yıllar önce Esra Erol o dizide oynamış! Unutulmaz dizide figüranlık yaptığı ortaya çıktı, görenler şoke oldu!

Esra Erol o dizide oynamış! Unutulmaz dizide figüranlık yaptığı ortaya çıktı, görenler şoke oldu! Atv ekranlarının sevilen yüzü, Esra Erol'da programının başarılı sunucusu Esra Erol'un yıllar önce figüran olarak rol aldığı dizideki görüntüleri ortaya çıktı. 12 mayıs 1982 tarihinde İstanbul Eyüp'de doğdu. Ailesinin 5 kızının ortancasıdır. Memleketi Sinop-Ayancık'tır. İlk-orta ve lise öğrenimini Kütahya'da tamamlamıştır. Kız lisesi Çini ve Seramik mezunudur. Üniversitesini Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi üzerinden bitirdi. Maltepe Üniversitesi'nden diksiyon-spikerlik kursu alan Esra Erol sonrasında Marmara Üniversitesi Radyo-Televizyon bölümünde eğitim aldı.

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Yıllar önce Esra Erol o dizide oynamış! Unutulmaz dizide figüranlık yaptığı ortaya çıktı, görenler şoke oldu!

İlk bölümü 2004 yılında yayınlanan Çemberimde Gül oya dizisi, sıcak hikayesiyle evlerimize konuk olmuş, yediden yetmişe herkesin gönlüne taht kurmuştu.

Yıllar önce Esra Erol o dizide oynamış! Unutulmaz dizide figüranlık yaptığı ortaya çıktı, görenler şoke oldu!

Mehmet ve Yurdanur'un en zor şartlarda dahi bir gram eksilmeyen saf sevgisi, izleyicinin kalbini çalmış, güçlü oyuncu kadrosu diziyi diğer rakiplerinden daha unutulmaz kılmıştı.

Peki, ekranların başarılı sunucusu Esra Erol'un, efsane dizi Çemberimde Gül Oya'da figüranlık yapmış olduğunu söylesek...

Yıllar önce Esra Erol o dizide oynamış! Unutulmaz dizide figüranlık yaptığı ortaya çıktı, görenler şoke oldu!

Evet yanlış okumadınız! Dizinin 28.bölümünde, ekranın sağ tarafında, tanıdık bir yüz beliriyor.

Yıllar önce Esra Erol o dizide oynamış! Unutulmaz dizide figüranlık yaptığı ortaya çıktı, görenler şoke oldu!

Ünlü sunucu Esra Erol, aralarında ünlü oyuncu Melisa Sözen'in de yer aldığı bir muhabir ordusunun arasında yer alıyor.

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