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Unutulmaz dizide figüranlık yaptığı ortaya çıktı, görenler şoke oldu! Yıllar önce Esra Erol o dizide oynamış!

Esra Erol'un bir döneme damga vuran dizide oynadığı görüntüler ortaya çıktı, görenler şoke oldu. Atv ekranlarının sevilen sunucusu Esra Erol, Esra Erol'da programı ile Türkiye gündemini belirlemeye devam ediyor. 37 yaşındaki başarılı sunucu, özel hayatıyla parmakla gösterilen ünlü isimler arasında yer alıyor. Eşi ve oğulları ile mutlu bir yaşam sürdüren Esra Erol'un yıllar önce bir dizide rol aldığını biliyor muydunuz? Evet yanlış okumadınız! Bir döneme damga vuran dizinin 28.bölümünde, ekranın sağ tarafında, tanıdık bir yüz beliriyor. İşte Esra Erol'un figuranlık yaptığı o diziden kareler...

29.04.2020 14:38 - Son Güncelleme: 29.04.2020 14:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





