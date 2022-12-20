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Ünlülerin yılbaşı ücretleri şoke etti! Yılbaşında o isim Tarkan'ı solladı! İşte tek gecede milyoner olacaklar...

Ünlü isimlerin yılbaşı gecesinde verecekleri konserlerden alacakları ücretler yavaş yavaş ortaya çıkıyor.

takvim.com.tr
20.12.2022 13:25 - Son Güncelleme: 20.12.2022 13:25
Ünlülerin yılbaşı ücretleri şoke etti! Yılbaşında o isim Tarkan’ı solladı! İşte tek gecede milyoner olacaklar...

Türk müziğinin sevilen isimlerinin 2022 yılının bitmesine az bir zaman kala aylar öncesinden konser vereceği yerler belli oldu. Müzisyenler arasında en yüksek fiyatı ise Tarkan alacak. Kıbrıs'ta bir otelde sahneye çıkacak olan Megastar, 18 milyon TL kazanacak. İşte detaylar...

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Ünlülerin yılbaşı ücretleri şoke etti! Yılbaşında o isim Tarkan’ı solladı! İşte tek gecede milyoner olacaklar...

Tarkan'ın gecelik 18 milyon TL istediği belirtilirken Hadise ve birçok ünlü ismin de dudak uçuklatacak meblağlar talep ettiği iddia edildi. İşte ünlülerin yılbaşı konser ücretleri...

Ünlülerin yılbaşı ücretleri şoke etti! Yılbaşında o isim Tarkan’ı solladı! İşte tek gecede milyoner olacaklar...

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