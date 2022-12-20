Ünlülerin yılbaşı ücretleri şoke etti! Yılbaşında o isim Tarkan’ı solladı! İşte tek gecede milyoner olacaklar...

Türk müziğinin sevilen isimlerinin 2022 yılının bitmesine az bir zaman kala aylar öncesinden konser vereceği yerler belli oldu. Müzisyenler arasında en yüksek fiyatı ise Tarkan alacak. Kıbrıs'ta bir otelde sahneye çıkacak olan Megastar, 18 milyon TL kazanacak. İşte detaylar...