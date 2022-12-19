Çikita Muz Ajdar'ın son halini görenler tanıyamadı! Sosyal medyanın nutku tutuldu o artık 50 yaşında: "Süperstar Ajdar sen de bitmişsin"
Çikita Muz Ajdar'ın son halini görenler tanıyamadı! Sosyal medyanın nutku tutuldu o artık 50 yaşında... Gerçek adı Mehmet Anık olan Ajdar, 2000 yılında sanat hayatına adım atttı, 2003 yılında Popstar Türkiye yarışmasının seçmelerine katılarak ün kazandı. Uzun süredir sessiz sedasız olan Ajdar'ın son hali sosyal medyayı ikiye böldü. "Hiç değişmemiş" diyenler de oldu, "Süperstar Ajdar sen de bitmişsin" yorumunda bulunanlar da...
19.12.2022 15:29 - Son Güncelleme: 19.12.2022 15:38
Çikita Muz Ajdar'ın son halini görenler tanıyamadı! Sosyal medyanın nutku tutuldu o artık 50 yaşında... Kendisini Süperstar olarak değerlendiren Ajdar son haliyle gündemde. Onu görenler, "Sen de bitmişsin" yorumları yapıyor.
2003'te "Popstar Türkiye" yarışmasının seçmelerine katılan Ajdar, bu sayede tüm Türkiye'ye adını duyurmuştu. Uzun süredir sessiz sedasız olan Ajdar'ı görenler "Hiç değişmemiş" yorumunda bulunurken bazı takipçiler ise "Yazık adam solmuş" , "Süperstar Ajdar sen de bitmişsin" dedi.
İşte başta Çikita Muz Ajdar'ın son hali olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin değişimleri...