Çikita Muz Ajdar'ın son halini görenler tanıyamadı! Sosyal medyanın nutku tutuldu o artık 50 yaşında: "Süperstar Ajdar sen de bitmişsin"

2003'te "Popstar Türkiye" yarışmasının seçmelerine katılan Ajdar, bu sayede tüm Türkiye'ye adını duyurmuştu. Uzun süredir sessiz sedasız olan Ajdar'ı görenler "Hiç değişmemiş" yorumunda bulunurken bazı takipçiler ise "Yazık adam solmuş" , "Süperstar Ajdar sen de bitmişsin" dedi.