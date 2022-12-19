Didem Soydan'dan çıplak poz yorumu yapan ve 'komple açın da kurtulun' diyen takipçisine olay yanıt: "Açığı var, Google..."
Didem Soydan'dan çıplak poz yorumu yapan ve 'komple açın da kurtulun' diyen takipçisine olay yanıt! Geçtiğimiz ay frikik verdiği fotoğrafı ile herkesi şaşkına çeviren Didem Soydan Insatgram'dan peş peşe paylaştığı yeni karelerle dikkat çekti. Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alan model Didem Soydan, göğüs dekolteli ve bornozlu pozunu yayınladı. Soydan'ın fotoğraflarına bir takipçisi tarafından "Komple açın da kurtulun" yorumu gecikmedi. Soydan'ın takipçisine verdiği "Google" yanıtı olay oldu...
19.12.2022 15:52 - Son Güncelleme: 19.12.2022 15:57
"AÇIĞI VAR, GOOGLE'LA..."
Didem Soydan'dan çıplak poz yorumu yapan ve 'komple açın da kurtulun' diyen takipçisine olay yanıt!
Sık sık yakışıklı oyuncu Burak Deniz'le yaşadığı aşkla adından söz ettiren ünlü model Didem Soydan Instagram paylaşımıyla yine dikkatleri üzerine çekti.
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Didem Soydan'ın son paylaşımı da çok konuşuldu.