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Haberler Magazin Didem Soydan'dan çıplak poz yorumu yapan ve 'komple açın da kurtulun' diyen takipçisine olay yanıt: "Açığı var, Google..."

Didem Soydan'dan çıplak poz yorumu yapan ve 'komple açın da kurtulun' diyen takipçisine olay yanıt: "Açığı var, Google..."

Didem Soydan'dan çıplak poz yorumu yapan ve 'komple açın da kurtulun' diyen takipçisine olay yanıt! Geçtiğimiz ay frikik verdiği fotoğrafı ile herkesi şaşkına çeviren Didem Soydan Insatgram'dan peş peşe paylaştığı yeni karelerle dikkat çekti. Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alan model Didem Soydan, göğüs dekolteli ve bornozlu pozunu yayınladı. Soydan'ın fotoğraflarına bir takipçisi tarafından "Komple açın da kurtulun" yorumu gecikmedi. Soydan'ın takipçisine verdiği "Google" yanıtı olay oldu...

19.12.2022 15:52 - Son Güncelleme: 19.12.2022 15:57
Didem Soydan’dan çıplak poz yorumu yapan ve ’komple açın da kurtulun’ diyen takipçisine olay yanıt: Açığı var, Google...

"AÇIĞI VAR, GOOGLE'LA..."

Didem Soydan'dan çıplak poz yorumu yapan ve 'komple açın da kurtulun' diyen takipçisine olay yanıt!

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Didem Soydan’dan çıplak poz yorumu yapan ve ’komple açın da kurtulun’ diyen takipçisine olay yanıt: Açığı var, Google...

Sık sık yakışıklı oyuncu Burak Deniz'le yaşadığı aşkla adından söz ettiren ünlü model Didem Soydan Instagram paylaşımıyla yine dikkatleri üzerine çekti.

Didem Soydan’dan çıplak poz yorumu yapan ve ’komple açın da kurtulun’ diyen takipçisine olay yanıt: Açığı var, Google...

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Didem Soydan'ın son paylaşımı da çok konuşuldu.

Didem Soydan’dan çıplak poz yorumu yapan ve ’komple açın da kurtulun’ diyen takipçisine olay yanıt: Açığı var, Google...

Sosyal medyada verdiği yanıtlarla da gündeme gelen Soydan paylaşımlarına bol bol beğeni alırken tepkisel yorumlar da aldı.

Didem Soydan’dan çıplak poz yorumu yapan ve ’komple açın da kurtulun’ diyen takipçisine olay yanıt: Açığı var, Google...

Bir takipçi Soydan'ın dekolteli pozlarına "Şunları komple açın da kurtulun" diyerek dikkat çekti.

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