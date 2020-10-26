Hülya Avşar yine yaptı yapacağını! Eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun fotoğrafına Hülya'dan şok yorum!
Hülya Avşar, eski eşi Kaya Çilingiroğlu'na yaptığı yorumla dikkat çekti. Sık sık kızı Zehra'nın babası hakkında yaptığı açıklamalar ve yorumlarla dikkat çeken 57 yaşındaki Hülya Avşar, Instagram'dan yaptığı yorumla magazin gündeminde yerini aldı. Kaya Çilingiroğlu, bir restoranda çekilen fotoğrafını Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Fotoğrafı gören Avşar kızı yorum yapmadan geçmedi. Geçtiğimiz aylarda eski eşinin fotoğrafına, "Vay! Tekrar mı alsam seni?" yorumunu yapan Hülya Avşar, bu kez bakın ne yazdı...
26.10.2020 11:15
- Son Güncelleme: 26.10.2020 11:34
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