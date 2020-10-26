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Hülya Avşar yine yaptı yapacağını! Eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun fotoğrafına Hülya'dan şok yorum!

Hülya Avşar, eski eşi Kaya Çilingiroğlu'na yaptığı yorumla dikkat çekti. Sık sık kızı Zehra'nın babası hakkında yaptığı açıklamalar ve yorumlarla dikkat çeken 57 yaşındaki Hülya Avşar, Instagram'dan yaptığı yorumla magazin gündeminde yerini aldı. Kaya Çilingiroğlu, bir restoranda çekilen fotoğrafını Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Fotoğrafı gören Avşar kızı yorum yapmadan geçmedi. Geçtiğimiz aylarda eski eşinin fotoğrafına, "Vay! Tekrar mı alsam seni?" yorumunu yapan Hülya Avşar, bu kez bakın ne yazdı...

26.10.2020 11:15 - Son Güncelleme: 26.10.2020 11:34
Hülya Avşar yine yaptı yapacağını! Eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun fotoğrafına Hülya'dan şok yorum!

"TEKRAR MI ALSAM SENİ?"
Kaya Çilingiroğlu, geçtiğimiz aylarda da bu karesini yayınlamıştı. Avşar, bu kez, "Vay! Tekrar mı alsam seni?" yorumunu yazmıştı.

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Hülya Avşar yine yaptı yapacağını! Eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun fotoğrafına Hülya'dan şok yorum!

1997 yılında nikah masasına oturup 2005'te boşanan ve dostlukları devam eden Hülya Avşar-Kaya Çilingiroğlu çifti sık sık bir araya geliyor.

Hülya Avşar yine yaptı yapacağını! Eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun fotoğrafına Hülya'dan şok yorum!

8 yıl evli kalan çiftin Zehra Çilingiroğlu adında 22 yaşında bir kızları bulunuyor. Kaya Çilingiroğlu, bir restoranda çekilen fotoğrafını Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

Hülya Avşar yine yaptı yapacağını! Eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun fotoğrafına Hülya'dan şok yorum!

56 yaşındaki futbol yorumcusunun paylaşımına, eski eşi Hülya Avşar kayıtsız kalmadı.

Hülya Avşar yine yaptı yapacağını! Eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun fotoğrafına Hülya'dan şok yorum!

"HARBİ YAKIŞIKLISIN"
Hülya Avşar, Çilingiroğlu'nun gönderisine, "Vay vay, harbi yakışıklısın!" şeklinde esprili bir yorum yaptı.

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