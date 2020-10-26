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Coşkun Sabah'ın kızı Roza Sabah Instagram'a bir döndü, pir döndü! Baba yasağı kalkınca iddialı pozlarıyla ...

1997 yılında evlendiği Ceyda Okay ile 2017 yılında boşanan ünlü şarkıcı Coşkun Sabah çalkantılı bir boşanma dönemi geçirmişti. Coşkun Sabah, eski eşiyle çocukları için sık sık bir araya geliyor. Bu zamana kadar kızlarını gözlerden uzak büyüten Coşkun Sabah'ın büyük kızı Roza sosyal medyanın yeni fenomenlerinden biri oldu. Coşkun Sabah'ın daha önce yurt dışında iyi paralara okuduğunu belirttiği kızı Roza Sabah sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı olmuş bu durumdan rahatsız olan sanatçı Coşkun Sabah kızının Instagram hesabını kapattırmıştı. Instagram'a dönüş yapan Roza, hayran bırakan paylaşımlarına kaldığı yerden devam ediyor.

26.10.2020 12:36 - Son Güncelleme: 26.10.2020 12:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





