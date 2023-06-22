Ünlülerin kilolu hallerini gören tanıyamıyor! Meğer diyetle erimişler! Bergüzar Korel, Ceyda Düvenci, Tuğçe Kandemir, Deniz Seki, Nurgül Yeşilçay...
Ünlülerin kilolu halleri gündeme geldi. Bergüzar Korel, Ceyda Düvenci, Tuğçe Kandemir, Deniz Seki, Nurgül Yeşilçay ve daha bir çok ünlü isim meğer bir dönem diyet yapmış! Güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay, protein ağırlıklı beslendiğini söyleyerek "16 saat aç kalıyorum, gözaltı torbalarıma yumurta akı, selülitlerim için filtre kahve peelingi yapıyorum" sözleriyle sırrını açıkladı. 36 bedene kadar incelen Deniz Seki de sosyal medya paylaşımının altına "Photoshop yok ama buz terapisi var" notunu düştü. İşte detaylar...
22.06.2023 19:28 - Son Güncelleme: 22.06.2023 19:28
Ünlülerin kilolu halleri sosyal medyanın gündemine oturdu. Meğer diyetle erimişler! Bergüzar Korel, Ceyda Düvenci, Tuğçe Kandemir, Deniz Seki, Nurgül Yeşilçay'ın kilolu fotoğraflarını görenler tanımakta zorluk çekti. İşte ünlüler ve kilolu halleri...