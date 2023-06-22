Ünlülerin kilolu hallerini gören tanıyamıyor! Meğer diyetle erimişler! Bergüzar Korel, Ceyda Düvenci, Tuğçe Kandemir, Deniz Seki, Nurgül Yeşilçay...

Yer aldığı proje için farklı bir tarza bürünmesi gerken Yeşilçay konuyla ilgili açıklamada bulunmuştu. Protein ağırlıklı beslendiğini söyleyen Yeşilçay sırrını "16 saat aç kalıyorum, gözaltı torbalarıma yumurta akı, selülitlerim için filtre kahve peelingi yapıyorum" sözleriyle açıkladı.