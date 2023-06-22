Yılmaz Erdoğan'ın eski eşi Belçim Bilgin 'bir daha evlenmeyi düşünmüyorum' dedi itiraf etti! O sözler olay oldu: "Büyük bir ağırlık..."
Yılmaz Erdoğan'ın eski eşi Belçim Bilgin 'bir daha evlenmeyi düşünmüyorum' dedi, itiraf etti! Konuk olduğu bir programda evlilik hakkında yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Belçim Bilgin'in sözleri kısa sürede gündem oldu. 2006 -2018 yılları arasında Yılmaz Erdoğan ile evli olan Belçim Bilgin, oğlu Rodin Nazım hakkında da, "Annelikte elimden geleni yapıyorum ama hep eksikler olduğunu düşünüyorum. Oğlumun geleceğiyle ilgili planlar kurmuyorum. Sadece ona imkanlar tanıyabilirim" dedi.
"BÜYÜK BİR AĞIRLIK..."
Yılmaz Erdoğan'ın eski eşi Belçim Bilgin 'bir daha evlenmeyi düşünmüyorum' dedi, itirafıyla dikkat çekti.
"EVLİLİKLE İLGİLİ ÇOK OLUMSUZ FİKİRLERİM VAR"
"Bir daha evlenmeyi düşünmüyorum. Çünkü evlilikle ilgili çok olumsuz fikirlerim var. Bütün bu dijital çağda her şeyin hoyratça tüketildiği bir zamanda evliliğe yüklenen yüklerin aşka büyük bir ağırlık getirdiğine inanıyorum. Bir aşkın ispatı için evlilik gibi bir kurumun damgası olmasına gerek yok"
Ünlü oyuncu Belçim Bilgin, Kapadokya tatilinden İstanbul'a dönerken feci bir kaza geçirmişti.Uzun bir tedavi süreci geçiren Belçim Bilgin, kazayla ilgili "Ben iki kere trafik kazası geçirdim ve ikisinde de felç riski atlattım. İlk trafik kazasında hayatta hiç kimseyi kırmamak adına bir inanç geliştirmiştim. Son kazada ise insanın kendisinden çok vermemesi gerektiğini öğrendim. Ne yaparsan yap herkesi mutlu edemezsin" dedi.