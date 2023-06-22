Yılmaz Erdoğan'ın eski eşi Belçim Bilgin 'bir daha evlenmeyi düşünmüyorum' dedi itiraf etti! O sözler olay oldu: "Büyük bir ağırlık..."

"EVLİLİKLE İLGİLİ ÇOK OLUMSUZ FİKİRLERİM VAR"



"Bir daha evlenmeyi düşünmüyorum. Çünkü evlilikle ilgili çok olumsuz fikirlerim var. Bütün bu dijital çağda her şeyin hoyratça tüketildiği bir zamanda evliliğe yüklenen yüklerin aşka büyük bir ağırlık getirdiğine inanıyorum. Bir aşkın ispatı için evlilik gibi bir kurumun damgası olmasına gerek yok"