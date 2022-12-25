Ünlülerin kazançları dudak uçuklatıyor! 2023’te oyuncular bölüm başına bakın ne kadar alıyorlarmış: ’Rekor Kıvanç Tatlıtuğ’da...’

REKOR KIVANÇ TATLITUĞ'DA...

Türk televizyonunun ünlü oyuncularının 2023 yeni sezon için alacakları ücretler belli oldu. Listedeki bölüm başı yani haftalık ücretleri sosyal medyada gündem oldu. İşte ünlü oyuncuların 2023 yılı bölüm başı ücretleri...