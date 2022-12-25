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Haberler Magazin Ünlülerin kazançları dudak uçuklatıyor! 2023'te oyuncular bölüm başına bakın ne kadar alıyorlarmış: 'Rekor Kıvanç Tatlıtuğ'da...'

Ünlülerin kazançları dudak uçuklatıyor! 2023'te oyuncular bölüm başına bakın ne kadar alıyorlarmış: 'Rekor Kıvanç Tatlıtuğ'da...'

Ünlülerin kazançları dudak uçuklatıyor! 2023'te oyuncular bölüm başına bakın ne kadar alıyorlarmış... Ekranların ünlü isimleri 2023 yılı için istedikleri bölüm başı ücretlere zam yaptı. Rekor fiyat ise Kıvanç Tatlıtuğ'da... İşte Neslihan Atagül, Demet Özdemir, Engin Akyürek, Hande Erçel, Serenay Sarıkaya gibi isimlerin yer aldığı o liste...

25.12.2022 13:21 - Son Güncelleme: 25.12.2022 13:26
Ünlülerin kazançları dudak uçuklatıyor! 2023’te oyuncular bölüm başına bakın ne kadar alıyorlarmış: ’Rekor Kıvanç Tatlıtuğ’da...’

REKOR KIVANÇ TATLITUĞ'DA...

Türk televizyonunun ünlü oyuncularının 2023 yeni sezon için alacakları ücretler belli oldu. Listedeki bölüm başı yani haftalık ücretleri sosyal medyada gündem oldu. İşte ünlü oyuncuların 2023 yılı bölüm başı ücretleri...

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Ünlülerin kazançları dudak uçuklatıyor! 2023’te oyuncular bölüm başına bakın ne kadar alıyorlarmış: ’Rekor Kıvanç Tatlıtuğ’da...’

NESLİHAN ATAGÜL: 250 BİN TL

Ünlülerin kazançları dudak uçuklatıyor! 2023’te oyuncular bölüm başına bakın ne kadar alıyorlarmış: ’Rekor Kıvanç Tatlıtuğ’da...’

İBRAHİM ÇELİKKOL: 250 BİN TL

Ünlülerin kazançları dudak uçuklatıyor! 2023’te oyuncular bölüm başına bakın ne kadar alıyorlarmış: ’Rekor Kıvanç Tatlıtuğ’da...’

BİRCE AKALAY: 250 BİN TL

Ünlülerin kazançları dudak uçuklatıyor! 2023’te oyuncular bölüm başına bakın ne kadar alıyorlarmış: ’Rekor Kıvanç Tatlıtuğ’da...’

EBRU ŞAHİN: 300 BİN TL

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