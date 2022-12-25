Ünlülerin kazançları dudak uçuklatıyor! 2023'te oyuncular bölüm başına bakın ne kadar alıyorlarmış: 'Rekor Kıvanç Tatlıtuğ'da...'
Ünlülerin kazançları dudak uçuklatıyor! 2023'te oyuncular bölüm başına bakın ne kadar alıyorlarmış... Ekranların ünlü isimleri 2023 yılı için istedikleri bölüm başı ücretlere zam yaptı. Rekor fiyat ise Kıvanç Tatlıtuğ'da... İşte Neslihan Atagül, Demet Özdemir, Engin Akyürek, Hande Erçel, Serenay Sarıkaya gibi isimlerin yer aldığı o liste...
25.12.2022 13:21 - Son Güncelleme: 25.12.2022 13:26