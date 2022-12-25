Yalı Çapkını'nın Seyran'ı ve Ferit'inin öpüşmesi olay olmuştu! Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'den bomba itiraf: "Birbirimize alışkın..."
Yalı Çapkını'nın Seyran'ı ve Ferit'inin öpüşmesi olay olmuştu! Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'den bomba itiraf geldi. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan ve gerçek hayat hikayesinden uyarlanan konusuyla sık sık gündeme gelen Yalı Çapkını dizisi başrol oyuncularından Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu arasındaki uyum dizi dışında da dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Uzun bir süredir Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşayan Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir arasındaki yakınlık aşk iddialarını beraberinde getirirken, Mert Yazıcıoğlu'nun Mert Ramazan Demir hakkında yaptığı bir yorum geçtiğimiz günlerde gündeme bomba gibi düşmüştü. Yalı Çapkını 13. bölümdeki öpüşme sahnesiyle konuşulan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, bir dergiye verdikleri röportajda samimi açıklamalarda bulundu.
"BİRBİRİMİZE ALIŞKIN..."
Yalı Çapkını'nın Seyran'ı ve Ferit'inin öpüşmesi olay olmuştu! Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'den bomba itiraf geldi.
Yalı Çapkını'nın Seyran'ı ve Ferit'i sosyal medya gündeminde. Yalı Çapkını'nın 13. bölümünde Seyran, New York'a gitmeye karar veren Ferit'i kararından vazgeçirmek için aniden öpünce sosyal medya yıkıldı.
Genç oyuncular Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir kısa sürede sosyal medyada gündem olurken Saraçoğlu'nun sevgilisi Mert Yazıcığlu'ndan gelen bir yorum sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.
Afra Saraçoğlu ile sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'nun Mert Ramazan Demir'in fotoğrafına yaptığı yorum ve Afra'dan gelen yanıt kısa sürede gündem olurken, sosyal medya da ikiye bölündü.
Sevgilisinin dizideki partneri hakkında, "Fotoğraflardaki kadar yakışıklı değil" yorumu yapan Mert Yazıcıoğlu'na Afra Saraçoğlu'dan gelen "Yo daha yakışıklı" yanıtı herkesi şaşkına çevirdi.