Polis Akademisi'nin Çavuş Callahan'ıydı... Cesur sarışın Leslie Easterbrook'un son haline bakın görenler: "73 yaşında ama hala..."
Polis Akademisi'nin Çavuş Callahan'ıydı... Cesur sarışın Leslie Easterbrook'un son haline bakın görenler, "73 yaşında ama hala güzel" yorumları yapıyor. 90'ların efsanesi Polis Akademisi serisinde Çavuş Callahan karakterini canlandıran Leslie Easterbrook'u birçok kişi unutmamıştır. Akademinin cesur, sert ve başarılı çavuşu olan Easterbrook'u görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Efsane komedi serisi Polis Akademisi'nin cesur sarışın çavuşu Leslie Easterbrook şimdilerde 73 yaşında ve güzelliğinden çok bir şey kaybetmemiş. İşte Akademi'nin yürek hoplatan sarışını Çavuş Callahan...
25.12.2022 13:57 - Son Güncelleme: 25.12.2022 13:57
Polis Akademisi'nin Çavuş Callahan'ıydı... Cesur sarışın Leslie Easterbrook'un son haline bakın! Onu görenler, "73 yaşında ama hala güzel" yorumları yapıyor.
Filmde unutulmaz birçok karakter vardı. Ama bu karakterler arasında en dikkat çekenlerinden birisi Çavuş Callahan karakterini canlandıran Leslie Easterbrook idi.