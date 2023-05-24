Ünlülerin gerçek isimlerini duyan küçük dilini yutuyor! Seda Sayan, Songül Karlı, Sibel Can, Petek Dinçöz... Meğer isimleri bildiğiniz gibi değilmiş

Ünlülerin gerçek isimlerinin aslında farklı olduğunu öğrenmek sizi şaşırtabilir. Birçok ünlü, şöhret öncesi kendi isimlerini değiştirerek sahne adı olarak tercih ettikleri isimlerle tanınıyor. Bu isimler arasında öyle ilginç seçimler var ki, şaşırmamak neredeyse imkansız!