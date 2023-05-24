Ünlülerin gerçek isimlerini duyan küçük dilini yutuyor! Seda Sayan, Songül Karlı, Sibel Can, Petek Dinçöz... Meğer isimleri bildiğiniz gibi değilmiş
Ünlülerin sahne adlarının gerçekte farklı olduğunu öğrenmek sizi şaşırtabilir. Birçok ünlü, şöhret öncesi kendi isimlerini değiştirerek sahne adı olarak tercih ettikleri isimlerle tanınıyor. İşte size derlediğimiz ünlülerin gerçek isimleri...
24.05.2023 23:33 - Son Güncelleme: 24.05.2023 23:33
Ünlülerin gerçek isimlerinin aslında farklı olduğunu öğrenmek sizi şaşırtabilir. Birçok ünlü, şöhret öncesi kendi isimlerini değiştirerek sahne adı olarak tercih ettikleri isimlerle tanınıyor. Bu isimler arasında öyle ilginç seçimler var ki, şaşırmamak neredeyse imkansız!