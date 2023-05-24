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Haberler Magazin Ünlülerin gerçek isimlerini duyan küçük dilini yutuyor! Seda Sayan, Songül Karlı, Sibel Can, Petek Dinçöz... Meğer isimleri bildiğiniz gibi değilmiş

Ünlülerin gerçek isimlerini duyan küçük dilini yutuyor! Seda Sayan, Songül Karlı, Sibel Can, Petek Dinçöz... Meğer isimleri bildiğiniz gibi değilmiş

Ünlülerin sahne adlarının gerçekte farklı olduğunu öğrenmek sizi şaşırtabilir. Birçok ünlü, şöhret öncesi kendi isimlerini değiştirerek sahne adı olarak tercih ettikleri isimlerle tanınıyor. İşte size derlediğimiz ünlülerin gerçek isimleri...

24.05.2023 23:33 - Son Güncelleme: 24.05.2023 23:33
Ünlülerin gerçek isimlerini duyan küçük dilini yutuyor! Seda Sayan, Songül Karlı, Sibel Can, Petek Dinçöz... Meğer isimleri bildiğiniz gibi değilmiş

Ünlülerin gerçek isimlerinin aslında farklı olduğunu öğrenmek sizi şaşırtabilir. Birçok ünlü, şöhret öncesi kendi isimlerini değiştirerek sahne adı olarak tercih ettikleri isimlerle tanınıyor. Bu isimler arasında öyle ilginç seçimler var ki, şaşırmamak neredeyse imkansız!

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Ünlülerin gerçek isimlerini duyan küçük dilini yutuyor! Seda Sayan, Songül Karlı, Sibel Can, Petek Dinçöz... Meğer isimleri bildiğiniz gibi değilmiş

İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin gerçek isimleri...

Ünlülerin gerçek isimlerini duyan küçük dilini yutuyor! Seda Sayan, Songül Karlı, Sibel Can, Petek Dinçöz... Meğer isimleri bildiğiniz gibi değilmiş

KADİR DOĞULU - ABDULKADİR DOĞULU

Ünlülerin gerçek isimlerini duyan küçük dilini yutuyor! Seda Sayan, Songül Karlı, Sibel Can, Petek Dinçöz... Meğer isimleri bildiğiniz gibi değilmiş

MURAT DALKILIÇ - SIRRI MURAT DALKILIÇ

Ünlülerin gerçek isimlerini duyan küçük dilini yutuyor! Seda Sayan, Songül Karlı, Sibel Can, Petek Dinçöz... Meğer isimleri bildiğiniz gibi değilmiş

ADİLE NAŞİT- ADELA ÖZCAN

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