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Haberler Magazin Korkusuz Korkak’ın Hemşire Sevil’i Ayşin Atav’ın son haline bakın! İnanılmaz değişimi olay! Kemal Sunal’ın rol arkadaşıydı...

Korkusuz Korkak’ın Hemşire Sevil’i Ayşin Atav’ın son haline bakın! İnanılmaz değişimi olay! Kemal Sunal’ın rol arkadaşıydı...

1979 yılında çekilen ve hala televizyon ekranlarında güldürmeye devam eden Korkusuz Korkak filminde Hemşire Sevil karakterini canlandıran Ayşin Atav'ın son hali merak konusu oldu. Kemal Sunal, Turgut Özatay, Nejat Gürçen, Belkıs Dilligil, Aynur Akkum gibi isimlerle kamera karşısına geçen oyuncunun son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ünlü oyuncunun inanılmaz değişimi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte Ayşin Atav'ın son hali...

takvim.com.tr
24.05.2023 23:36 - Son Güncelleme: 24.05.2023 23:36
Korkusuz Korkak’ın Hemşire Sevil’i Ayşin Atav’ın son haline bakın! İnanılmaz değişimi olay! Kemal Sunal’ın rol arkadaşıydı...

Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı Korkak filminde Hemşire Sevil karakterini canlandıran Ayşin Atav'ın son hali merak konusu oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Korkusuz Korkak’ın Hemşire Sevil’i Ayşin Atav’ın son haline bakın! İnanılmaz değişimi olay! Kemal Sunal’ın rol arkadaşıydı...

Ünlü oyuncunun son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken "Tanıyamadım", "Çok değişmiş" yorumlarında bulundu.

Korkusuz Korkak’ın Hemşire Sevil’i Ayşin Atav’ın son haline bakın! İnanılmaz değişimi olay! Kemal Sunal’ın rol arkadaşıydı...

Ünlü oyuncunun inanılmaz değişimi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Korkusuz Korkak’ın Hemşire Sevil’i Ayşin Atav’ın son haline bakın! İnanılmaz değişimi olay! Kemal Sunal’ın rol arkadaşıydı...

İşte Ayşin Atav başta olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

Korkusuz Korkak’ın Hemşire Sevil’i Ayşin Atav’ın son haline bakın! İnanılmaz değişimi olay! Kemal Sunal’ın rol arkadaşıydı...

Meral Zeren

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