Korkusuz Korkak’ın Hemşire Sevil’i Ayşin Atav’ın son haline bakın! İnanılmaz değişimi olay! Kemal Sunal’ın rol arkadaşıydı...
1979 yılında çekilen ve hala televizyon ekranlarında güldürmeye devam eden Korkusuz Korkak filminde Hemşire Sevil karakterini canlandıran Ayşin Atav'ın son hali merak konusu oldu. Kemal Sunal, Turgut Özatay, Nejat Gürçen, Belkıs Dilligil, Aynur Akkum gibi isimlerle kamera karşısına geçen oyuncunun son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ünlü oyuncunun inanılmaz değişimi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte Ayşin Atav'ın son hali...
24.05.2023 23:36 - Son Güncelleme: 24.05.2023 23:36
Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı Korkak filminde Hemşire Sevil karakterini canlandıran Ayşin Atav'ın son hali merak konusu oldu.