3 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Kuruluş Osman’ın Tekfur Valens’i Hakan Yufkacıgil’in eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer...
Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy, Özge Törer gibi isimlerin yer aldığı, ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Tekfur Valens karakterini canlandıran Hakan Yufkacıgil, yayınlanan yeni bölümle birlikte gündem oldu. Bunun üzerine oyuncunun hayatı merak edildi. 43 yaşındaki başarılı oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edilerek "Hakan Yufkacıgil'in eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Yufkacıgil'in ünlü oyuncuyla evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Bakın Hakan Yufkacıgil 3 yıl önce kiminle nikah masasına oturmuş...
Kuruluş Osman'ın yeni bölümünün ATV ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme gelen Hakan Yufkacıgil'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
HAKAN YUFKACIGİL KİMDİR?
26 Temmuz 1980 tarihinde Bursa'da dünyaya gelen Hakan Yufkacıgil, oyunculuk hayatına Bursa Devlet Tiyatrosu, Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde kursiyer olarak başladı. Eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde tamamlayan Yufkacıgil, kamera karşısına ilk kez 2004-2005 yılları arasında yayınlanan Çemberimde Gül Oya dizisiyle geçti.
Oyunculuk kariyerine hız kesmeden devam eden Hakan Yufkacıgil, adından söz ettiren birçok televizyon dizisi, tiyatro oyunu ve sinema filminde rol aldı.
2014 yılında yönetmenliğini Erden Kıral'ın üstlendiği, başrollerinde Nurgül Yeşilçay ve Mert Fırat'ın rol aldığı Gece filminde Nahit karakterini canlandırdı. 2014-2016 yılları arasında yayınlanan Filinta dizisindeki Sansar Cemil rolüyle ise televizyon izleyicisi tarafından daha fazla tanınır hale geldi.
Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Tekfur Valens ile büyük bir hayran kitlesine ulaşan oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edilerek "Hakan Yufkacıgil'in eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Yufkacıgil'in ünlü oyuncuyla evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı.