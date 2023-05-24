3 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Kuruluş Osman’ın Tekfur Valens’i Hakan Yufkacıgil’in eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer...

Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Tekfur Valens ile büyük bir hayran kitlesine ulaşan oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edilerek "Hakan Yufkacıgil'in eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Yufkacıgil'in ünlü oyuncuyla evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı.