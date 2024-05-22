Ünlülerin evliliğini bitiren 7 film ortaya çıktı! Yasak aşk uğruna yuvalarını yıktılar! Brad Pitt, Jennifer Lopez, Johnny Depp...

Çift, ilişkilerini başlangıçta inkar etse de, filmin vizyona girdiği yıl olan 2005'te, Pitt'in Aniston'dan ayrılmasıyla birlikte ilişkilerini açıkladılar. Bu ayrılık, Hollywood'un en ünlü çiftlerinden birinin boşanması olarak geniş kitleler tarafından takip edildi. Pitt ve Jolie, daha sonra 2006 yılında ilk bebeklerini kucaklarına aldılar.

Bay ve Bayan Smith (2005) Başrollerini Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin paylaştığı "Bay ve Bayan Smith" filmi, sadece beyaz perdede değil, gerçek hayatta da büyük yankılar uyandırdı. Film çekimleri sırasında Brad Pitt, o dönemde eşi olan Jennifer Aniston ile evliydi. Ancak Pitt ve Jolie arasındaki kimya, sette başlayan bir ilişkiye dönüştü.

3

The Rum Diary (2011)



2011 yapımı "The Rum Diary", Johnny Depp ve Amber Heard arasında hem bir film projesi hem de gerçek hayatta bir ilişkinin başlangıcı oldu. Ancak bu başlangıç, Depp'in o dönemdeki eşi Vanessa Paradis ile olan evliliğinin sona ermesine neden oldu.

Johnny Depp ve Amber Heard, "The Rum Diary" filminin setinde tanıştılar ve birbirlerine yakınlaşmaya başladılar. Depp'in uzun yıllardır devam eden ilişkisi olan Paradis ile olan evliliği, bu yakınlaşma sonrasında çatırdamaya başladı. 2012 yılında, Depp ve Paradis resmi olarak ayrıldılar.

Ancak Depp ve Heard arasındaki ilişki hızla ilerledi ve 2015 yılında çift, evlilik yolunda ilerledi. Evlilikleri, medyanın ve hayranların dikkatini çeken bir konu haline geldi. Ancak sonrasında, Depp ve Heard'in boşanması da büyük bir kamuoyu ilgisine yol açtı, çünkü bu boşanma, iddialar ve hukuki süreçlerle çevrili bir şekilde gerçekleşti.