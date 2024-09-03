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Ünlülerin en garip alışkanlıkları! 80 bardak çay içen de var! Necati Şaşmaz, Sibel Can, Hülya Avşar, Bülent Ersoy...

Ünlü isimler genellikle hepimizin hayranlıkla takip ettiği yaşam tarzlarına sahip oluyorlar. Ancak, onların da sıradan insanlar gibi alışkanlıkları, hatta bazıları oldukça ilginç ve eğlenceli olabilir. İşte Serenay Sarıkaya'dan Bülent Ersoy'a, ünlülerin birbirinden farklı alışkanlıkları...

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Giriş Tarihi 03 Eylül 2024, 14:36 Güncelleme 03 Eylül 2024, 14:36
Ünlülerin en garip alışkanlıkları! 80 bardak çay içen de var! Necati Şaşmaz, Sibel Can, Hülya Avşar, Bülent Ersoy... 1

Ünlüler dünyasında alışkanlıklar da en az kariyerleri kadar dikkat çekici olabiliyor. Kimi sabah rutinleriyle güne zinde başlıyor, kimi ise oldukça ilginç tercihlerle şaşırtıyor. İşte ünlü isimlerin bazen normal, bazen ilginç, bazen de komik olan alışkanlıkları!

Ünlülerin en garip alışkanlıkları! 80 bardak çay içen de var! Necati Şaşmaz, Sibel Can, Hülya Avşar, Bülent Ersoy... 2

Serenay Sarıkaya'nın Güne Zinde Başlama Sırrı: Ballı Su

Başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya, her sabah güne enerjik başlamanın sırrını ballı suda bulmuş. Uyanır uyanmaz ilk iş olarak bir bardak ballı su içen Sarıkaya, bu alışkanlığını herkese tavsiye ediyor. Ballı suyun, gün boyunca zinde kalmasına yardımcı olduğunu düşünen güzel oyuncu, bu ritüelinden asla vazgeçmiyor.

Ünlülerin en garip alışkanlıkları! 80 bardak çay içen de var! Necati Şaşmaz, Sibel Can, Hülya Avşar, Bülent Ersoy... 3

Neslihan Atagül'ün Kahve Ritüeli

Neslihan Atagül'ün sabahları vazgeçilmezi ise kahve. Güne başlarken önce bir fincan espresso içen Atagül, ardından kahvaltısını yapıyor. Ancak kahve keyfi burada bitmiyor; kahvaltıdan sonra bir de Türk kahvesi içmeden güne tam anlamıyla başlayamıyor. Atagül'ün kahve tutkusu, onun enerjik ve dinamik kalmasında önemli bir rol oynuyor gibi görünüyor.

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