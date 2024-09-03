Ünlülerin en garip alışkanlıkları! 80 bardak çay içen de var! Necati Şaşmaz, Sibel Can, Hülya Avşar, Bülent Ersoy...

1 Ünlüler dünyasında alışkanlıklar da en az kariyerleri kadar dikkat çekici olabiliyor. Kimi sabah rutinleriyle güne zinde başlıyor, kimi ise oldukça ilginç tercihlerle şaşırtıyor. İşte ünlü isimlerin bazen normal, bazen ilginç, bazen de komik olan alışkanlıkları!

2 Serenay Sarıkaya'nın Güne Zinde Başlama Sırrı: Ballı Su Başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya, her sabah güne enerjik başlamanın sırrını ballı suda bulmuş. Uyanır uyanmaz ilk iş olarak bir bardak ballı su içen Sarıkaya, bu alışkanlığını herkese tavsiye ediyor. Ballı suyun, gün boyunca zinde kalmasına yardımcı olduğunu düşünen güzel oyuncu, bu ritüelinden asla vazgeçmiyor.