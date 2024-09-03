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53 yıl dile kolay! Yedi Bela Hüsnü’nün Cemal’i Şevket Altuğ’un eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Süt Kardeşler’in yıldızıyla...

Şevket Altuğ, kadrosunda Kemal Sunal, Oya Aydoğan, Ali Şen, Belkıs Dilligil, Ünal Gürel gibi isimlerin yer aldığı Yedi Bela Hüsnü filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme geldi. 1982 yapımı filmde Cemal karakterini canlandıran oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Başarılı kariyeriyle dikkat çeken Yeşilçam yıldızının iki çocuğunun annesinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşıp kaldı. Bakın Şevket Altuğ 52 yıldır hangi Yeşilçam yıldızıyla evliymiş...

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Giriş Tarihi 03 Eylül 2024, 13:33 Güncelleme 03 Eylül 2024, 13:33
53 yıl dile kolay! Yedi Bela Hüsnü’nün Cemal’i Şevket Altuğ’un eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Süt Kardeşler’in yıldızıyla... 1

Kemal Sunal, Şevket Altuğ, Oya Aydoğan, Ali Şen, Belkıs Dilligil, Ünal Gürel gibi isimlerin yer aldığı 1982 yapımı Yedi Bela Hüsnü filmi, televizyon ekranlarında yer alması üzerine gündem oldu.

53 yıl dile kolay! Yedi Bela Hüsnü’nün Cemal’i Şevket Altuğ’un eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Süt Kardeşler’in yıldızıyla... 2

Bunun üzerine filmde Cemal karakterini canlandıran Şevket Altuğ'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

53 yıl dile kolay! Yedi Bela Hüsnü’nün Cemal’i Şevket Altuğ’un eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Süt Kardeşler’in yıldızıyla... 3

ŞEVKET ALTUĞ KİMDİR?

Aslen Trabzon, Sürmeneli olan Şevket Altuğ, 1943 yılında Balıkesir'in Bandırma ilçesinde doğdu.

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