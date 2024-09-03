53 yıl dile kolay! Yedi Bela Hüsnü’nün Cemal’i Şevket Altuğ’un eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Süt Kardeşler’in yıldızıyla...

Şevket Altuğ, kadrosunda Kemal Sunal, Oya Aydoğan, Ali Şen, Belkıs Dilligil, Ünal Gürel gibi isimlerin yer aldığı Yedi Bela Hüsnü filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme geldi. 1982 yapımı filmde Cemal karakterini canlandıran oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Başarılı kariyeriyle dikkat çeken Yeşilçam yıldızının iki çocuğunun annesinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşıp kaldı. Bakın Şevket Altuğ 52 yıldır hangi Yeşilçam yıldızıyla evliymiş...