Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik ilk kez konuştu: Nuri Alço'ya şoke eden suçlama: Prim kasıyor! Şüpheli ölümün nedeni ne?

Yeşilçam'uın ünlü oyuncusu Ahu Tuğba , geçtiğimiz günlerde Amerika'da hayatını kaybetti. Ahu Tuğba 'nın kızı Anjelik Calvin , annesinin son anlarına dair çok özel açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz aylarda geçirdiği trafik kazası sonrası annesinin iyileşmek istemediğini belirten Calvin, Ahu Tuğba'nın Türkiye'ye ne zaman defnedileceğinin tarihinin de henüz belli olmadığını söyledi.

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Günaydın'dan Tuğba Kalçık, Anjelik ile bir röportaj gerçekleştirdi. Anjelik, annesinin son anları şöyle anlattı:



Annem bir haftaya yakın uyuyamamıştı. Ölmeden önceki gece alnını öptüm, "Seni çok seviyorum" dedim. Uyumaya gittim. Keşke ona sarılsaydım. İçimde ukde kaldı. Keşke biraz daha yanında kalsaydım. Ertesi gün uyandım, dışarı çıktım, geri geldim. Sanki basiretim bağlandı. Annem uykusuz kaldı, uyusun diye düşündüm. Ama gece 11 gibi çok uyudu diye düşündüm. 01.00'de odasına gittim.