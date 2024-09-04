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Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik ilk kez konuştu: Nuri Alço'ya şoke eden suçlama: Prim kasıyor! Şüpheli ölümün nedeni ne?

Yeşilçam'ın güzel yıldızı Amerika'da vefat eden usta oyuncu Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik, annesinin son anlarını, bilinmeyen yönlerini anlattı ve vasiyetini paylaştı. Anjelik, annesinin ölümünün neden şüpheli bulunduğunu da açıklarken, Nuri Alço'nun annesinin dostu olmadığını ifade ederek, Alço'yu prim kasmakla da suçladı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 04 Eylül 2024, 06:42 Güncelleme 04 Eylül 2024, 06:53
Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik ilk kez konuştu: Nuri Alço’ya şoke eden suçlama: Prim kasıyor! Şüpheli ölümün nedeni ne? 1

Yeşilçam'uın ünlü oyuncusu Ahu Tuğba, geçtiğimiz günlerde Amerika'da hayatını kaybetti. Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, annesinin son anlarına dair çok özel açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz aylarda geçirdiği trafik kazası sonrası annesinin iyileşmek istemediğini belirten Calvin, Ahu Tuğba'nın Türkiye'ye ne zaman defnedileceğinin tarihinin de henüz belli olmadığını söyledi.

Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik ilk kez konuştu: Nuri Alço’ya şoke eden suçlama: Prim kasıyor! Şüpheli ölümün nedeni ne? 2

Günaydın'dan Tuğba Kalçık, Anjelik ile bir röportaj gerçekleştirdi. Anjelik, annesinin son anları şöyle anlattı:


Annem bir haftaya yakın uyuyamamıştı. Ölmeden önceki gece alnını öptüm, "Seni çok seviyorum" dedim. Uyumaya gittim. Keşke ona sarılsaydım. İçimde ukde kaldı. Keşke biraz daha yanında kalsaydım. Ertesi gün uyandım, dışarı çıktım, geri geldim. Sanki basiretim bağlandı. Annem uykusuz kaldı, uyusun diye düşündüm. Ama gece 11 gibi çok uyudu diye düşündüm. 01.00'de odasına gittim.

Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik ilk kez konuştu: Nuri Alço’ya şoke eden suçlama: Prim kasıyor! Şüpheli ölümün nedeni ne? 3

Annemi iki elimle omuzlarından kaldırdım. Baktım buz gibi. Cesediyle karşılaştım. 'Anne' diye koşarak koridora çıktım. Komşumuza gittim, sonra polisleri aradım. Polisler sabaha kadar incelemeye aldı. Beni annemin yanına sokmadılar. Morg arabası geldi, annemin naaşını alıp götürdüler.

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