Çiğdem Sabancı ile Faruk Bilen mahkemelik oldu! Eski eşinin hapis yatmasını istedi

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erol Sabancı'nın kızı Çiğdem Sabancı ile iş insanı Faruk Bilen 1996 yılında evlendi. Çiftin bu evliliğinden 2 kız çocuğu dünyaya geldi.
İddiaya göre; çiftin mutlu giden evliliği son dönemlerde çekilmez bir hal alınca Çiğdem Sabancı, avukatları aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak eşi Faruk Bilen'e 'evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle çekişmeli' ve 'zina' nedeniyle boşanma davası açtı.
İddiaları reddeden Faruk Bilen, Çiğdem Sabancı'ya 75 milyon liralık tazminat talepli karşı boşanma davası açtı. Faruk Bilen'in eş olarak üzerine düşen görevi eksiksiz yerine getirdiğinin anlatıldığı dilekçede, "Müvekkil, eşi Çiğdem Sabancı tarafından maddi ve manevi ağır mağduriyetler yaşamış ve aşağılamalara maruz kalmıştır. Hiçbir sebep yokken evden atılan müvekkil, eşinin ağır kusurlu tavırları sebebiyle aile sıcaklığının yokluğuna sürüklenmiştir. Eşinin ağır kusurlu davranışları sebebiyle tarafların boşanmalarını istiyoruz. Müvekkil için aylık 250 bin lira nafaka ile 75 milyon lira tazminat talep ediyoruz" denildi.
BOŞANDILAR
İstanbul 17. Aile Mahkemesi'nde iki yıldır görülen davada mahkeme tarafların 'evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle çekişmeli' olarak boşanmalarına karar verdi. Faruk Sabancı'nın boşandığı eşi Çiğdem Sabancı'ya 500 bin lira manevi tazminat ödemesine karar veren mahkeme, Bilen'in tazminat ve nafaka talebini ise reddetti.
YENİDEN ADLİYELİK OLDULAR
Sabah'ta yer alan habere göre; Çiğdem Sabancı ile Faruk Bilen, boşanma davalarının üzerinden iki hafta geçmesinin ardından yeniden adliyelik oldu. Eski eşi Çiğdem Sabancı'nın Aile Mahkemesi'nin verdiği yayın yasağı kararını ihlal ederek haber yaptırdığını iddia eden Faruk Bilen, tazyik hapsi talebinde bulundu. Bilen ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na 'Basın yayın yasağının ihlali', 'Kişilik haklarının, aile yaşamının ve özel hayatın gizliliğinin ihlali', 'Kişisel verilerin hukuka aykırı kullanılması, yayılması, dağıtılması' ve 'Resmi makamları algı yönetimi yaparak etkilemeye çalışmak' suçlarından şikayetçi oldu.
Çiğdem Sabancı'nın boşanma kararının hemen ardından müvekkili aleyhine haber yaptırdığını dilekçesinde belirten Faruk Bilen'in avukatı Handan Bakbak, "Çiğdem Sabancı'nın tek taraflı beyanı ve tarafların fotoğrafları da kullanılmıştır. Henüz gerekçeli kararı yazılmayan, son celsesinin üzerinden 1-2 saat geçmesine rağmen, Çiğdem Sabancı yayın yasağını ihlal etmiştir. Haberler nedeniyle müvekkilin toplum önünde ve cemiyet hayatındaki itibarı zedelenmiş, kişilik hakları saldırıya uğramıştır. Yayın yasağını hiçe sayan Çiğdem Sabancı, suç işlemiştir. Bu nedenle hakkında tazyik hapsi kararı verilesini ve ilgili suçlardan soruşturma başlatılarak cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.