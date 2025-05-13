Çiğdem Sabancı ile Faruk Bilen mahkemelik oldu! Eski eşinin hapis yatmasını istedi

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erol Sabancı'nın kızı Çiğdem Sabancı ile iş insanı Faruk Bilen 1996 yılında evlendi. Çiftin bu evliliğinden 2 kız çocuğu dünyaya geldi.

İddiaya göre; çiftin mutlu giden evliliği son dönemlerde çekilmez bir hal alınca Çiğdem Sabancı, avukatları aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak eşi Faruk Bilen'e 'evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle çekişmeli' ve 'zina' nedeniyle boşanma davası açtı.

İddiaları reddeden Faruk Bilen, Çiğdem Sabancı'ya 75 milyon liralık tazminat talepli karşı boşanma davası açtı. Faruk Bilen'in eş olarak üzerine düşen görevi eksiksiz yerine getirdiğinin anlatıldığı dilekçede, "Müvekkil, eşi Çiğdem Sabancı tarafından maddi ve manevi ağır mağduriyetler yaşamış ve aşağılamalara maruz kalmıştır. Hiçbir sebep yokken evden atılan müvekkil, eşinin ağır kusurlu tavırları sebebiyle aile sıcaklığının yokluğuna sürüklenmiştir. Eşinin ağır kusurlu davranışları sebebiyle tarafların boşanmalarını istiyoruz. Müvekkil için aylık 250 bin lira nafaka ile 75 milyon lira tazminat talep ediyoruz" denildi.

BOŞANDILAR İstanbul 17. Aile Mahkemesi'nde iki yıldır görülen davada mahkeme tarafların 'evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle çekişmeli' olarak boşanmalarına karar verdi. Faruk Sabancı'nın boşandığı eşi Çiğdem Sabancı'ya 500 bin lira manevi tazminat ödemesine karar veren mahkeme, Bilen'in tazminat ve nafaka talebini ise reddetti.