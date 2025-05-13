Hadise ile Seda Bakan arasında kılıçlar çekildi! Kız grubu bir eksikle buluştu: İmalı paylaşımlar havada uçuştu

Hem komşu hem de yakın arkadaş olan Hadise ile Seda Bakan, bir dijital platformda yer alan dizide başrolü üstlenerek dostluklarını iş hayatlarına da taşımıştı.
Hadise ve Seda Bakan, aynı kıyafeti giydikleri galada el ele beraber boy göstermişti. Ancak çok yakın arkadaş olan Hadise ve Seda Bakan arasındaki ipler birlikte rol aldıkları dizinin beğenilmemesi üzerine gerildi.
Hadise'nin oyunculuğu bir kesim tarafından eleştirilirken Seda Bakan'a "Harcattın kendi kendini ya" yorumu yapıldı ve ünlü oyuncu bu sözleri beğenerek tüm dikkatleri üzerine çekti.
Bakan'ın dikkat çeken hamlesine karşı savunması ise "Seri like'a bağladım herhalde elim çarpmıştır" şeklinde oldu.
Bakan'ın açıklaması birçok kişiye inandırıcı gelmezken Hadise'nin Seda Bakan'la olan tüm fotoğraflarını sildiği ortaya çıktı.
Hatta Hadise'nin kardeşi Derya Açıkgöz'ün de Seda Bakan'ı takip etmeyi bıraktığı fark edildi. Bakan da bu hamleye kayıtsız kalmayarak Açıkgöz'ü takipten çıktı.
Tüm bu yaşananlara bir yenisi daha eklendi ve Hadise'nin son hamlesinin ardından kılıçlar çekildi.
Hadise, Seda Bakan'la birlikte düzenli olarak görüşüp paylaşım yaptığı kız grubuyla bir araya geldi. Ancak bu seferki buluşmada Bakan yer almadı.
O anlara ait bir kareyi Instagram hesabında yayınlayan Hadise'nin paylaşımı Seda Bakan'ın arkadaş grubundan dışlandığı yönünde yorumlandı.
Yalnızca Hadise, Selin Çebi, Melissa Tahincioğlu ve Seda Ceyhan'ın bulunduğu masadan gelen pozun ardından Seda Bakan da harekete geçti.
Bakan, ilk olarak Tolstoy'un "Kötüler, kendilerine tahammül edildikçe daha çok azarlar" sözüne sosyal medya hesabında yer verdi.
Peş peşe paylaşımlarda bulunan ünlü oyuncu ardından "Yusuf suresi şunu anlatır: Bugün ağlayan, yarın mutlaka gülecektir. Allah'a güven" şeklinde bir paylaşım yaptı.
NE OLMUŞTU?
Hadise ve Seda Bakan, arkadaşları Seda Çayhan ve Melissa Tahincioğlu'nun yaş gününü geçen yıl birlikte kutlamıştı.