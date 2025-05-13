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Hadise ile Seda Bakan arasında kılıçlar çekildi! Kız grubu bir eksikle buluştu: İmalı paylaşımlar havada uçuştu

Yakın arkadaş olarak bilinen Hadise ile Seda Bakan, bir dijital platformda yer alan dizide başrolü üstlenerek dostluklarını iş hayatlarına da taşımıştı. Galada aynı kıyafeti giyerek el ele poz veren ikiliye nazar değdi. Seda Bakan ile Hadise küstükleri yönündeki haberlerle gündem olurken ikiliden hamleler peş peşe geldi. Hadise'nin son hamlesinden sonra ise ikili arasında kılıçlar çekildi.

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Giriş Tarihi :13 Mayıs 2025 , 10:52 Güncelleme Tarihi :13 Mayıs 2025 , 10:52
Hadise ile Seda Bakan arasında kılıçlar çekildi! Kız grubu bir eksikle buluştu: İmalı paylaşımlar havada uçuştu

Hem komşu hem de yakın arkadaş olan Hadise ile Seda Bakan, bir dijital platformda yer alan dizide başrolü üstlenerek dostluklarını iş hayatlarına da taşımıştı.

Hadise ile Seda Bakan arasında kılıçlar çekildi! Kız grubu bir eksikle buluştu: İmalı paylaşımlar havada uçuştu

Hadise ve Seda Bakan, aynı kıyafeti giydikleri galada el ele beraber boy göstermişti. Ancak çok yakın arkadaş olan Hadise ve Seda Bakan arasındaki ipler birlikte rol aldıkları dizinin beğenilmemesi üzerine gerildi.

Hadise ile Seda Bakan arasında kılıçlar çekildi! Kız grubu bir eksikle buluştu: İmalı paylaşımlar havada uçuştu

Hadise'nin oyunculuğu bir kesim tarafından eleştirilirken Seda Bakan'a "Harcattın kendi kendini ya" yorumu yapıldı ve ünlü oyuncu bu sözleri beğenerek tüm dikkatleri üzerine çekti.

Hadise ile Seda Bakan arasında kılıçlar çekildi! Kız grubu bir eksikle buluştu: İmalı paylaşımlar havada uçuştu

Bakan'ın dikkat çeken hamlesine karşı savunması ise "Seri like'a bağladım herhalde elim çarpmıştır" şeklinde oldu.

Hadise ile Seda Bakan arasında kılıçlar çekildi! Kız grubu bir eksikle buluştu: İmalı paylaşımlar havada uçuştu

Bakan'ın açıklaması birçok kişiye inandırıcı gelmezken Hadise'nin Seda Bakan'la olan tüm fotoğraflarını sildiği ortaya çıktı.

Hadise ile Seda Bakan arasında kılıçlar çekildi! Kız grubu bir eksikle buluştu: İmalı paylaşımlar havada uçuştu

Hatta Hadise'nin kardeşi Derya Açıkgöz'ün de Seda Bakan'ı takip etmeyi bıraktığı fark edildi. Bakan da bu hamleye kayıtsız kalmayarak Açıkgöz'ü takipten çıktı.

Hadise ile Seda Bakan arasında kılıçlar çekildi! Kız grubu bir eksikle buluştu: İmalı paylaşımlar havada uçuştu

Tüm bu yaşananlara bir yenisi daha eklendi ve Hadise'nin son hamlesinin ardından kılıçlar çekildi.

Hadise ile Seda Bakan arasında kılıçlar çekildi! Kız grubu bir eksikle buluştu: İmalı paylaşımlar havada uçuştu

Hadise, Seda Bakan'la birlikte düzenli olarak görüşüp paylaşım yaptığı kız grubuyla bir araya geldi. Ancak bu seferki buluşmada Bakan yer almadı.

Hadise ile Seda Bakan arasında kılıçlar çekildi! Kız grubu bir eksikle buluştu: İmalı paylaşımlar havada uçuştu

O anlara ait bir kareyi Instagram hesabında yayınlayan Hadise'nin paylaşımı Seda Bakan'ın arkadaş grubundan dışlandığı yönünde yorumlandı.

Hadise ile Seda Bakan arasında kılıçlar çekildi! Kız grubu bir eksikle buluştu: İmalı paylaşımlar havada uçuştu

Yalnızca Hadise, Selin Çebi, Melissa Tahincioğlu ve Seda Ceyhan'ın bulunduğu masadan gelen pozun ardından Seda Bakan da harekete geçti.

Hadise ile Seda Bakan arasında kılıçlar çekildi! Kız grubu bir eksikle buluştu: İmalı paylaşımlar havada uçuştu

Bakan, ilk olarak Tolstoy'un "Kötüler, kendilerine tahammül edildikçe daha çok azarlar" sözüne sosyal medya hesabında yer verdi.

Hadise ile Seda Bakan arasında kılıçlar çekildi! Kız grubu bir eksikle buluştu: İmalı paylaşımlar havada uçuştu

Peş peşe paylaşımlarda bulunan ünlü oyuncu ardından "Yusuf suresi şunu anlatır: Bugün ağlayan, yarın mutlaka gülecektir. Allah'a güven" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Hadise ile Seda Bakan arasında kılıçlar çekildi! Kız grubu bir eksikle buluştu: İmalı paylaşımlar havada uçuştu

NE OLMUŞTU?

Hadise ve Seda Bakan, arkadaşları Seda Çayhan ve Melissa Tahincioğlu'nun yaş gününü geçen yıl birlikte kutlamıştı.