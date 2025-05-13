Hadise ile Seda Bakan arasında kılıçlar çekildi! Kız grubu bir eksikle buluştu: İmalı paylaşımlar havada uçuştu

Hem komşu hem de yakın arkadaş olan Hadise ile Seda Bakan, bir dijital platformda yer alan dizide başrolü üstlenerek dostluklarını iş hayatlarına da taşımıştı.

Hadise ve Seda Bakan, aynı kıyafeti giydikleri galada el ele beraber boy göstermişti. Ancak çok yakın arkadaş olan Hadise ve Seda Bakan arasındaki ipler birlikte rol aldıkları dizinin beğenilmemesi üzerine gerildi.

Hadise'nin oyunculuğu bir kesim tarafından eleştirilirken Seda Bakan'a "Harcattın kendi kendini ya" yorumu yapıldı ve ünlü oyuncu bu sözleri beğenerek tüm dikkatleri üzerine çekti.

Bakan'ın dikkat çeken hamlesine karşı savunması ise "Seri like'a bağladım herhalde elim çarpmıştır" şeklinde oldu.