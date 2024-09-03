Ünlülerin çocuklarıyla birlikte rol aldığı filmler! 'Nasıl fark etmedik' diyeceksiniz! Kemal Sunal, Cüneyt Arkın, Filiz Akın...

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Düşünsenize, siz bir oyuncusunuz ve üstelik anneniz ya da babanız da bu sektörde ünlü bir isim. Bir gün geliyor, aynı projede yer alıyor, aynı seti paylaşıyor ve sahneye birlikte adım atıyorsunuz. İşte bu şansa sahip olan ünlü isimler ve çocukları, sinema ve televizyon dünyasında ailecek boy göstererek izleyicilere unutulmaz anlar yaşatıyorlar. Bugün, aynı projede rol almış şanslı oyuncuları sizler için derledik.