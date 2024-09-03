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Ünlülerin çocuklarıyla birlikte rol aldığı filmler! 'Nasıl fark etmedik' diyeceksiniz! Kemal Sunal, Cüneyt Arkın, Filiz Akın...

Televizyon dünyasında ünlü isimlerin çocukları da birer yıldız olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Ebeveynlerinin şöhretiyle büyüyen bu genç yetenekler, televizyon ve sinema projelerinde aileleriyle birlikte rol alarak seyirciyle buluşuyor. Bugün, çocuklarıyla aynı seti paylaşan 17 ünlü ismi ve bu projeleri mercek altına alıyoruz. İşte merak edilen o liste...

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Giriş Tarihi 03 Eylül 2024, 12:03 Güncelleme 03 Eylül 2024, 12:03
Ünlülerin çocuklarıyla birlikte rol aldığı filmler! ’Nasıl fark etmedik’ diyeceksiniz! Kemal Sunal, Cüneyt Arkın, Filiz Akın... 1

Düşünsenize, siz bir oyuncusunuz ve üstelik anneniz ya da babanız da bu sektörde ünlü bir isim. Bir gün geliyor, aynı projede yer alıyor, aynı seti paylaşıyor ve sahneye birlikte adım atıyorsunuz. İşte bu şansa sahip olan ünlü isimler ve çocukları, sinema ve televizyon dünyasında ailecek boy göstererek izleyicilere unutulmaz anlar yaşatıyorlar. Bugün, aynı projede rol almış şanslı oyuncuları sizler için derledik.

Ünlülerin çocuklarıyla birlikte rol aldığı filmler! ’Nasıl fark etmedik’ diyeceksiniz! Kemal Sunal, Cüneyt Arkın, Filiz Akın... 2

Maleficent filminde Vivienne Jolie-Pitt ve Angelina Jolie.

Ünlülerin çocuklarıyla birlikte rol aldığı filmler! ’Nasıl fark etmedik’ diyeceksiniz! Kemal Sunal, Cüneyt Arkın, Filiz Akın... 3

Thunder Force filminde Melissa McCarthy ve kızı

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