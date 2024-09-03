Bir Gece Masalı'nın Canfeza'sı Su Burcu Yazgı Coşkun’un annesi de kendisi gibi fenomen çıktı!

Burak Deniz ile başrolünü üstlendiği Bir Gece Masalı dizisinde Canfeza karakterini canlandıran ve bir kez daha atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Su Burcu Yazgı Coşkun, heyecanla beklenen ilk bölümle birlikte gündem oldu. Hayatı merak edilip araştırılan ünlü oyuncunun annesini görenler ise hayran kaldı. Coşkun'un annesi de kendisi gibi fenomen çıktı!