Burak Deniz ile başrolünü üstlendiği Bir Gece Masalı dizisinde Canfeza karakterini canlandıran ve bir kez daha atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Su Burcu Yazgı Coşkun, heyecanla beklenen ilk bölümle birlikte gündem oldu. Hayatı merak edilip araştırılan ünlü oyuncunun annesini görenler ise hayran kaldı. Coşkun'un annesi de kendisi gibi fenomen çıktı!
'Dizi atv'de izlenir' sloganıyla yıllarca en iyi yapımları izleyici ile buluşturan atv'nin yeni dizilerinden Bir Gece Masalı için beklenen gün geldi.
Başrollerinde Burak Deniz ile Su Burcu Yazgı Coşkun'un yer aldığı dizi tanıtımlarıyla henüz yayınlanmadan büyük beğeni toplandırıp merak uyandırdı.
Güçlü kadrosuyla dikkat çeken dizinin güzeller güzeli başrol oyuncusu Su Burcu Yazgı Coşkun da ilk bölümle birlikte gündem oldu. Bunun üzerine genç oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.