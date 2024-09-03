Giray Altınok “Küçük prens geliyor” deyip oğlunun ismini ilk kez açıkladı

Güldür Güldür'de canlandırdığı Feridun karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ve Prens dizisiyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Giray Altınok'un geçen haftalarda baba olacağı ortaya çıkmıştı. Altınok'un kendisi gibi oyuncu olan eşi hamile olduğunu duyurmuştu. Bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan ünlü çiftten Altınok, "Küçük prens geliyor" diyerek oğlunun adını ilk kez açıkladı. Bakın Giray Altınok oğluna hangi ismi verecek...