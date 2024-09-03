Güldür Güldür'de canlandırdığı Feridun karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ve Prens dizisiyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Giray Altınok'un geçen haftalarda baba olacağı ortaya çıkmıştı. Altınok'un kendisi gibi oyuncu olan eşi hamile olduğunu duyurmuştu. Bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan ünlü çiftten Altınok, "Küçük prens geliyor" diyerek oğlunun adını ilk kez açıkladı. Bakın Giray Altınok oğluna hangi ismi verecek...
Güldür Güldür'de canlandırdığı Feridun karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Giray Altınok, son dönemler de Prens dizisiyle adından sık sık söz ettirdi.
Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken Altınok, geçen haftalarda bebek müjdesiyle magazin gündeminde yer aldı.
Bebeğine kavuşmak için gün sayan Giray Altınok, verdiği bir röportajda "Küçük prens geliyor" diyerek oğlunun adını ilk kez açıkladı.