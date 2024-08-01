2 ay önce evlenmişlerdi! Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı’dan bebek müjdesi! Meğer Trabzon'daki aile ziyaretinde...

Ego, Kara Sevda, Yeni Hayat gibi dizilerde rol alan Melisa Aslı Pamuk, iki ay önce milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile Fransa'nın başkenti Paris'te evlendi. Düğün fotoğraflarıyla uzun bir süre adlarından söz ettiren ikili, geçen günlerde de Yazıcı'nın memleketi Trabzon'a yaptıkları aile ziyaretiyle çok konuşuldu. Ünlü çift, şimdi ise müjdeli bir haberle gündeme geldi. Yusuf Yazıcı ve Melisa Aslı Pamuk'un bebek beklediklerini Trabzon Çaykara'daki aile ziyaretinde açıkladıkları öğrenildi. İşte detaylar...
Ego, Kara Sevda, Yeni Hayat gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, geçen mayıs ayında milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile Fransa'nın başkenti Paris'te dünyaevine girdi.
Evlendiklerini bir süre gizleyen ünlü çift, daha sonra sosyal medyada paylaşım yaparak güzel haberi dosta düşmana duyurdu.
Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, kısa bir süre sonra da resmi Instagram hesabından soyadını değiştirdi.