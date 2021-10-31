Ünlülerin birbirinden ilginç Cadılar Bayramı kostümü! İşte Cadılar Bayramı (Hallowen) partileri
Hristiyanların 31 Ekim'de kutladığı Hallowen, Türkiye'de daha coşkulu şekilde kutlanmaya başladı. Cadılar Bayramı (Hallowen) akımından uzak kalmayan Türkiye'deki ünlüler özenticilikte sınır tanımadı. Milli bayramları sözde 'itici' bulan ünlüler ilginç kostümlerle boy gösterdiler. İşte o paylaşımlar...
31.10.2021 12:12
- Son Güncelleme: 31.10.2021 12:12
Dün kutlanan Cadılar Bayramı'nda ünlüler birbirinden ilginç kostümleriyle partilere katıldı. Özenticilikte batı'nın peşinden giden ünlüler Cadılar Bayramı'nda kedi oldu, melek oldu şeytan oldu. İşte o ilginç haller...