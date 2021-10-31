Yasmin Erbil süper minisiyle boy gösterdi! File çorabıyla verdiği poz olay oldu! Mehmet Ali Erbil’in kızı ne laf dinledi ne sansür
Yasmin Erbil, geçen günlerde katıldığı Cadılar Bayramı partisinde dekolteli beyaz bir melek kostümü giyerek gündem olmuştu. Partiden partiye koşan Erbil, bu kez Matrix filmindeki Trinity karakterinden ilham aldı. Kendi tarzına uyarladığı kostümüyle objektif karşısına geçen Erbil'in siyah mini elbisesinin altına giydiği file çorapları dikkat çekti. Genç oyuncu, iddialı kostümüyle verdiği pozları Instagram hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi. Sosyal medya kullanıcıları, geçen aylarda dekoltesine babası Mehmet Ali Erbil tarafından sansür uygulanan Erbil'e "Yine baba sözü dinlemedi" yorumunda bulundu. İşte Yasmin Erbil'in o pozları...
31.10.2021 01:47
- Son Güncelleme: 31.10.2021 01:50
Mehmet Ali Erbil, geçen aylarda kızı Yasmin Erbil'in dekolteli bir pozuna sansür uygulayarak gündem olmuştu. Babasının sansürüne rağmen cesur paylaşımlarına devam eden genç oyuncu, geçtiğimiz günlerde Cadılar Bayramı için düzenlenen bir partide yine iddialı bir kostüm tercih etmişti.
Genç oyuncu, iddialı kostümüyle verdiği pozları Instagram hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi. Sosyal medya kullanıcıları, geçen aylarda dekoltesine babası Mehmet Ali Erbil tarafından sansür uygulanan Erbil'e "Yine baba sözü dinlemedi" yorumunda bulundu.