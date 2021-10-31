Yasmin Erbil süper minisiyle boy gösterdi! File çorabıyla verdiği poz olay oldu! Mehmet Ali Erbil’in kızı ne laf dinledi ne sansür

Mehmet Ali Erbil, geçen aylarda kızı Yasmin Erbil'in dekolteli bir pozuna sansür uygulayarak gündem olmuştu. Babasının sansürüne rağmen cesur paylaşımlarına devam eden genç oyuncu, geçtiğimiz günlerde Cadılar Bayramı için düzenlenen bir partide yine iddialı bir kostüm tercih etmişti.