Ünlülerin ayak numarası kaç? 20 kişilik listede 6 parmaklı olan da var; Sinem Kobal, Azra Akın, Pınar Altuğ, Çağla Şıkel, Ata Demirer, Hadise...

Son zamanlarda ünlü isimlerin ayak numaraları, magazin dünyasında büyük bir merak konusu haline geldi. Hande Erçel, Beren Saat, Pınar Altuğ ve Çağla Şıkel gibi isimlerin ayak numaraları hakkında yapılan konuşmalar, adeta fırtınalar koparıyor. Özellikle 46 numara gibi alışılmadık derecede büyük bir rakamın bazı ünlüler arasında yer aldığı iddiaları, herkesi hayrete düşürüyor. Peki, gerçekten ünlüler bu kadar büyük ayaklara mı sahip? İşte bu sorunun cevabını merak edenler için detaylı inceleme...