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Kurtlar Vadisi'nin Canan'ıydı! Gerçek mesleğini duyan şaşkınlığı gizleyemedi! Meğer Özgü Namal'ın en yakın arkadaşı...

Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Canan karakteriyle hafızalara kazınan Hande Kazanova, oyunculuğu bıraktı mı? Uzun süredir ekranlardan uzak olan başarılı oyuncunun yeni mesleği, herkesi şaşkına çevirdi. Unuttuğunuz Kurtlar Vadisi Canan'ı Hande Kazanova şimdi bambaşka bir yüzle karşınızda!

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Giriş Tarihi 27 Haziran 2024, 09:53 Güncelleme 27 Haziran 2024, 09:53
Kurtlar Vadisi’nin Canan’ıydı! Gerçek mesleğini duyan şaşkınlığı gizleyemedi! Meğer Özgü Namal’ın en yakın arkadaşı... 1

Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisi, yayınlandığı dönemde olduğu gibi bugün de konuşulmaya devam ediyor. Dizide canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan oyuncuların kariyer yolculukları da merak konusu olmaya devam ediyor. Bu isimlerden biri de, Vadi'de Elif'in yakın arkadaşı Canan karakterine hayat veren Hande Kazanova.

Kurtlar Vadisi’nin Canan’ıydı! Gerçek mesleğini duyan şaşkınlığı gizleyemedi! Meğer Özgü Namal’ın en yakın arkadaşı... 2

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Kazanova'nın beklenmedik yeni mesleği, herkesi şaşkına çevirdi.

Kurtlar Vadisi’nin Canan’ıydı! Gerçek mesleğini duyan şaşkınlığı gizleyemedi! Meğer Özgü Namal’ın en yakın arkadaşı... 3

Yıldızlardan İlham Alıyor

Kurtlar Vadisi ile yıldızı parlayan Hande Kazanova, şimdilerde bambaşka bir alanda kendini gösteriyor: Astroloji!

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