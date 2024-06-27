Kurtlar Vadisi'nin Canan'ıydı! Gerçek mesleğini duyan şaşkınlığı gizleyemedi! Meğer Özgü Namal'ın en yakın arkadaşı...

1

Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisi, yayınlandığı dönemde olduğu gibi bugün de konuşulmaya devam ediyor. Dizide canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan oyuncuların kariyer yolculukları da merak konusu olmaya devam ediyor. Bu isimlerden biri de, Vadi'de Elif'in yakın arkadaşı Canan karakterine hayat veren Hande Kazanova.