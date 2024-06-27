Mesleği sizi çok şaşırtacak! Beşiktaş'ın yeni transferi Rafa Silva'nın sevgilisi ortaya çıktı! 31 yaşındaki futbolcunun meğer...

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Portekizli golcü Rafa Silva'yı kadrosuna katarak transfer piyasasında önemli bir adım attı. 31 yaşındaki yetenekli futbolcu, İstanbul'a gelerek Siyah-Beyazlılarla resmi sözleşmeyi imzaladı. Futbol kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çeken Rafa Silva'nın sevgilisi Claudia Duarte ile uzun süredir birlikte olduğu biliniyor.
Rafa Silva, Beşiktaş'ın yeni transferi olarak Türk futbol camiasında büyük bir heyecan yaratmış durumda. Portekizli futbolcu sadece saha içindeki performansıyla değil, özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.
MESLEĞİ ŞOKE ETTİ
Özellikle Claudia Duarte ile olan ilişkisi merak konusu olmuş durumda.
Claudia Duarte, Lizbon'da bir beden eğitimi öğretmeni olarak çalışıyor ve Silva'nın maçlarını büyük bir destekle tribünden izliyor.