Ünlülerin ayak numaralarını duyunca çok şaşıracaksınız! Pınar Altuğ, Çağla Şıkel, Demet Akalın, Kenan İmirzalıoğlu...

Son zamanlarda ortaya çıkan ilginç bir moda trendi, ünlü isimlerin ayak numaralarını magazin dünyasının gündemine taşıdı. Hande Erçel, Beren Saat, Pınar Altuğ, Çağla Şıkel ve Ata Demirer gibi popüler isimlerin ayak numaraları konuşulmaya başlandı. Özellikle ayak numarası 46 olan ünlüler ise hayrete düşürdü. Peki ünlülerin ayak numarası tahmin edebilir misiniz? İşte sizler için derlediğimiz ünlü isimlerin ayak numaraları...
Beren Saat'in ayakları Aşk-ı Memnu dizisiyle gündeme gelmişti. Bazı sosyal medya kullanıcıları Beren Saat'in ayağında 6 parmak saydı.
Güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın ayakları da kısa sürede gündem oldu.
Zaman zaman magazin gündeminde yer alan Serenay Sarıkaya'ya, "Ayaklar palet" yorumları yapılmıştı.