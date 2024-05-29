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Oğlu Doğukan Manço açıkladı duyanlar şoke oldu! Barış Manço'nun gerçek adı ortaya çıktı! Gerçek ismi...

Barış Manço, 2 Ocak 1943 tarihinde doğmuş, müziği ve kişiliğiyle Türk halkının gönlünde derin izler bırakmış efsanevi bir sanatçıdır. "Arkadaşım Eşşek", "Alla Beni Pulla Beni", "Sarı Çizmeli Mehmet Ağa", "Kara Sevda" ve "Gülpembe" gibi unutulmaz şarkılarıyla tanınan Manço, aynı zamanda 7'den 77'ye adlı televizyon programıyla da 'Barış Abi' olarak herkesin sevgisini kazanmıştır. Ancak yıllar sonra ortaya çıkan şaşırtıcı bir gerçek, tüm Türkiye'yi hayrete düşürdü: Yıllarca Barış Manço olarak bildiğimiz ismin aslında gerçek adı olmadığı anlaşıldı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 29 Mayıs 2024, 10:40 Güncelleme 29 Mayıs 2024, 10:38
Oğlu Doğukan Manço açıkladı duyanlar şoke oldu! Barış Manço’nun gerçek adı ortaya çıktı! Gerçek ismi... 1

Barış Manço başta Gül Pembe, Kara Sevda, Arkadaşım Eşşek gibi unutulmaz şarkıları ile her zaman saygı ve özlemle anılıyor.

Oğlu Doğukan Manço açıkladı duyanlar şoke oldu! Barış Manço’nun gerçek adı ortaya çıktı! Gerçek ismi... 2

Sadece şarkılarıyla değil, aynı zamanda çektiği filmler ve 7'den 77'ye adlı televizyon programıyla da 'Barış Abi' olarak herkesin sevgisini kazanmıştır.

Oğlu Doğukan Manço açıkladı duyanlar şoke oldu! Barış Manço’nun gerçek adı ortaya çıktı! Gerçek ismi... 3

Yıllar geçse de Barış Manço'nun hayatı ve eserleri, hayranları tarafından büyük bir ilgiyle araştırılmaya devam ediyor.

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