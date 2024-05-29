Oğlu Doğukan Manço açıkladı duyanlar şoke oldu! Barış Manço'nun gerçek adı ortaya çıktı! Gerçek ismi...

Barış Manço, 2 Ocak 1943 tarihinde doğmuş, müziği ve kişiliğiyle Türk halkının gönlünde derin izler bırakmış efsanevi bir sanatçıdır. "Arkadaşım Eşşek", "Alla Beni Pulla Beni", "Sarı Çizmeli Mehmet Ağa", "Kara Sevda" ve "Gülpembe" gibi unutulmaz şarkılarıyla tanınan Manço, aynı zamanda 7'den 77'ye adlı televizyon programıyla da 'Barış Abi' olarak herkesin sevgisini kazanmıştır. Ancak yıllar sonra ortaya çıkan şaşırtıcı bir gerçek, tüm Türkiye'yi hayrete düşürdü: Yıllarca Barış Manço olarak bildiğimiz ismin aslında gerçek adı olmadığı anlaşıldı...