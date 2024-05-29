Engin Altan Düzyatan ve Gürkan Uygun'la kamera karşısına geçmiş... Orhan Gencebay'ın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu oyuncu çıktı!

Türkiye'nin önde gelen sanatçılarından Orhan Gencebay, 1974 yılında Sevim Emre ile dünya evine girdi. 1981 yılında çocuklarını kucaklarına alan çift, 46 yıllık mutlu evlilikleriyle herkesin hayranlığını kazandı. Ancak Orhan Gencebay'ın oğluyla ilgili şaşırtıcı bir gerçek gün yüzüne çıktı. Meğer Orhan Gencebay'ın oğlu ünlü bir oyuncuymuş ve Engin Altan Düzyatan ile Gürkan Uygun gibi isimlerle birlikte rol almış. İşte Orhan Gencebay ve Sevim Emre'nin gözlerden uzak büyüttüğü oğulları hakkında merak edilenler...