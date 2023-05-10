Hande Erçel, Fahriye Evcen, Hadise, Arzum Onan, Eda Ece bakın nasıl süt gibi cilde, tığ gibi vücuda sahip! Ünlülerin güzellik ve zayıflama sırlarını duyan şoke oluyor! Meğer o yöntemle...

Çağla Şıkel

Podyumların başarılı mankeni güzelliğini 'su' ile korumaya çalışıyor. Her gün hiç aksatmadan duş aldığını belirten Şıkel şunları söylüyor: "Ben de tüm hanımlar gibi ara sıra yeni çıkan kremleri deniyorum. Faydasını gördüklerim de oluyor ama ben suyun 'hayat' demek olduğuna inanıyorum. Su ile çok barışık bir insanım. Her gün balık gibi mutlaka suyun içindeyim. Mutlaka günde iki litre su içiyorum. Suyu hiçbir yönteme değişmem."