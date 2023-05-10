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Haberler Magazin Hande Erçel, Fahriye Evcen, Hadise, Arzum Onan, Eda Ece bakın nasıl süt gibi cilde, tığ gibi vücuda sahip! Ünlülerin güzellik ve zayıflama sırlarını duyan şoke oluyor! Meğer o yöntemle...

Hande Erçel, Fahriye Evcen, Hadise, Arzum Onan, Eda Ece bakın nasıl süt gibi cilde, tığ gibi vücuda sahip! Ünlülerin güzellik ve zayıflama sırlarını duyan şoke oluyor! Meğer o yöntemle...

Ünlülerin güzellik sırları hakkında detaylar sık sık merak ediliyor. Gerek televizyonda gerekse sahnelerde beğenerek izlediğimiz ünlülerin ciltleri hep parıl parıl parlıyor. Bu kusursuz görüntüye kavuşmak için ise bazı sırları bulunuyor. İşte Hande Erçel, Fahriye Evcen, Hadise, Afra Saraçoğlu, Eda Ece olmak üzere ünlülerin güzellik tüyoları...

takvim.com.tr
10.05.2023 21:41 - Son Güncelleme: 10.05.2023 21:41
Ünlülerin 5 güzellik sırrını duyan şoke oluyor! Hande Erçel, Fahriye Evcen, Hadise, Afra Saraçoğlu, Eda Ece bakın nasıl süt gibi cilde sahip! Meğer o yöntemle...

Her daim ekranlarda olan ünlülerimiz güzellikleriyle baş döndürüyor. Elbette güzellik çaba göstermeden olmuyor. İşte ünlülerin güzellik ve zayıflama sırları...

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Ünlülerin 5 güzellik sırrını duyan şoke oluyor! Hande Erçel, Fahriye Evcen, Hadise, Afra Saraçoğlu, Eda Ece bakın nasıl süt gibi cilde sahip! Meğer o yöntemle...

Cilt güzelliğinden saç bakımına, kişisel bakımınıza elinizden geldiğince dikkat ediyor, sivilcelerden kurtulup ışıl ışıl bir cilde sahip olmak ya da en doğal yöntemlerle daha gür saçlara sahip olmak istiyorsanız haberimizi okumaya devam edin...

Ünlülerin 5 güzellik sırrını duyan şoke oluyor! Hande Erçel, Fahriye Evcen, Hadise, Arzum Onan, Eda Ece bakın nasıl süt gibi cilde sahip! Meğer o yöntemle...

Arzum Onan

Arzum Onan, güzelliğini doğal içerikli ürünlerle korumaya çalışıyor. Evinin bahçesinde domates, biber yetiştiren Onan, organik besin tüketmenin sağlık için çok önemli olduğunu söylüyor. Onan, her sabah 'Ballı Isırgan Otu Suyu' içiyor.

Ünlülerin 5 güzellik sırrını duyan şoke oluyor! Hande Erçel, Fahriye Evcen, Hadise, Arzum Onan, Eda Ece bakın nasıl süt gibi cilde sahip! Meğer o yöntemle...

Pınar Altuğ

Ünlü oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ geceleri yatağa girmeden önce kirpiklerine badem yağı sürüyor. Ayrıca cildinin tazeliğini korumak için de gül suyu ile siliyor ve salatalık kabuklarından maske yapıyor. Altuğ'un bir diğer sırrı ise cilt dengesini korumak için bol bol su içmesi.

Ünlülerin 5 güzellik sırrını duyan şoke oluyor! Hande Erçel, Fahriye Evcen, Hadise, Arzum Onan, Eda Ece bakın nasıl süt gibi cilde sahip! Meğer o yöntemle...

Çağla Şıkel

Podyumların başarılı mankeni güzelliğini 'su' ile korumaya çalışıyor. Her gün hiç aksatmadan duş aldığını belirten Şıkel şunları söylüyor: "Ben de tüm hanımlar gibi ara sıra yeni çıkan kremleri deniyorum. Faydasını gördüklerim de oluyor ama ben suyun 'hayat' demek olduğuna inanıyorum. Su ile çok barışık bir insanım. Her gün balık gibi mutlaka suyun içindeyim. Mutlaka günde iki litre su içiyorum. Suyu hiçbir yönteme değişmem."

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