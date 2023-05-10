Hande Erçel, Fahriye Evcen, Hadise, Arzum Onan, Eda Ece bakın nasıl süt gibi cilde, tığ gibi vücuda sahip! Ünlülerin güzellik ve zayıflama sırlarını duyan şoke oluyor! Meğer o yöntemle...
Ünlülerin güzellik sırları hakkında detaylar sık sık merak ediliyor. Gerek televizyonda gerekse sahnelerde beğenerek izlediğimiz ünlülerin ciltleri hep parıl parıl parlıyor. Bu kusursuz görüntüye kavuşmak için ise bazı sırları bulunuyor. İşte Hande Erçel, Fahriye Evcen, Hadise, Afra Saraçoğlu, Eda Ece olmak üzere ünlülerin güzellik tüyoları...
10.05.2023 21:41 - Son Güncelleme: 10.05.2023 21:41
Çağla Şıkel
Podyumların başarılı mankeni güzelliğini 'su' ile korumaya çalışıyor. Her gün hiç aksatmadan duş aldığını belirten Şıkel şunları söylüyor: "Ben de tüm hanımlar gibi ara sıra yeni çıkan kremleri deniyorum. Faydasını gördüklerim de oluyor ama ben suyun 'hayat' demek olduğuna inanıyorum. Su ile çok barışık bir insanım. Her gün balık gibi mutlaka suyun içindeyim. Mutlaka günde iki litre su içiyorum. Suyu hiçbir yönteme değişmem."