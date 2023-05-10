49 yaşındaki Songül Karlı artık bambaşka biri! 20’li yaşlara geri döndü gören tanıyamadı! “Hadise ile Petek Dinçöz karışımı” denmişti...
Kariyeri kadar özel hayatıyla da çok konuşulan Songül Karlı, özellikle sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer aldı. 49 yaşındaki ünlü şarkıcı, son dönemlerde ise geçirdiği estetik operasyonlarıyla çok konuşuldu. Gençleşmek için estetik doktorunun yolunu tutan Karlı, son haliyle Hadise ile Petek Dinçöz'e benzetildi ve bir sosyal medya kullanıcısı "Hadise ile Petek Dinçöz karışımı" yorumunda bulundu. Estetik sonrası yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Karlı, son yayınladığı pozlarla bir kez daha gündeme geldi. Ünlü oyuncunun son hali yine sosyal medyada gündem oldu. İşte Songül Karlı'nın yeni paylaşımı...
10.05.2023 20:40 - Son Güncelleme: 10.05.2023 20:40
Ünlü sunucu ve şarkıcı Songül Karlı, 2021 yılında Seda Sayan'ın izinden giderek yüzüne 'Fransız Askısı' yaptırmıştı. Karlı, geçtiğimiz sene ise güzellik uğruna bir kez daha yüzünü gerdirmişti.
Yaptırdığı estetik operasyonlarla bambaşka bir görünüme kavuşan Songül Karlı, son halini ise sosyal medyada yayınladı.
Art arda paylaşımlar yapan Karlı, bir sonrakinde Hadise ile Petek Dinçöz'e benzetildi ve bir sosyal medya kullanıcısı "Hadise ile Petek Dinçöz karışımı" yorumunda bulundu.