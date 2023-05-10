23 yıl önce aramızdan ayrıldı! Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte Kemal Sunal’ın memleketi...
Hababam Sınıfı, Üç Kağıtçı, Hanzo, Salak Milyoner, Atla Gel Şaban, Kapıcılar Kralı, Sakar Şakir, Korkusuz Korkak, Yedi Bela Hüsnü ve daha nicesi... Rol aldığı yapımlar ve canlandırdığı karakterlerle adını Türk sinemasına altın harflerle yazdıran Kemal Sunal, 7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Filmlerinde oynadığı iyi, saf ve komik adam rolleriyle beğeni kazanan oyuncunun hayatı da merak konusu oldu. Usta oyuncunun özellikle doğup büyüdüğü memleketi araştırıldı. İnternet kullanıcıları, en çok "Keman Sunal aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. İşte Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal'ın memleketi...
10.05.2023 19:25 - Son Güncelleme: 10.05.2023 19:25
Rol aldığı filmler ve canlandırdığı karakterlerle 7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaşan Yeşilçam'ın efsane ismi Kemal Sunal'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
İnternet kullanıcıları, başarılı oyunculuk performansı ve gülen yüzüyle gönüllere taht kuran sanatçı hakkında en çok "Kemal Sunal nereli?" sorusunun yanıtını arattı.