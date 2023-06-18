Ünlülerden Babalar Günü paylaşımları! “Keşke kucağında daha fazla oturabilecek zamanım olsaydı” Sibel Can, Pınar Altuğ, Müge Anlı, Ceyda Düvenci...
Ünlü isimler, sosyal medya hesaplarında her yıl Haziran ayının 3. haftasında kutlanan ve bu yıl 18 Haziran'a denk gelen 'Babalar Günü'ne özel paylaşımlarda bulundu. Kimi babasını kimi eşini yayınladı. Bazı ünlü isimler ise çocuklarının paylaşımlarıyla gündeme geldi. İşte aralarında Sibel Can, Pınar Altuğ, Müge Anlı, Ceyda Düvenci, Melisa Ural, Pelin Öztekin, Burak Özçivit'in de yer aldığı ünlü isimlerin Babalar Günü paylaşımları...
18.06.2023 13:51 - Son Güncelleme: 18.06.2023 13:51