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Haberler Magazin Ünlülerden Babalar Günü paylaşımları! “Keşke kucağında daha fazla oturabilecek zamanım olsaydı” Sibel Can, Pınar Altuğ, Müge Anlı, Ceyda Düvenci...

Ünlülerden Babalar Günü paylaşımları! “Keşke kucağında daha fazla oturabilecek zamanım olsaydı” Sibel Can, Pınar Altuğ, Müge Anlı, Ceyda Düvenci...

Ünlü isimler, sosyal medya hesaplarında her yıl Haziran ayının 3. haftasında kutlanan ve bu yıl 18 Haziran'a denk gelen 'Babalar Günü'ne özel paylaşımlarda bulundu. Kimi babasını kimi eşini yayınladı. Bazı ünlü isimler ise çocuklarının paylaşımlarıyla gündeme geldi. İşte aralarında Sibel Can, Pınar Altuğ, Müge Anlı, Ceyda Düvenci, Melisa Ural, Pelin Öztekin, Burak Özçivit'in de yer aldığı ünlü isimlerin Babalar Günü paylaşımları...

takvim.com.tr
18.06.2023 13:51 - Son Güncelleme: 18.06.2023 13:51
Ünlülerden Babalar Günü paylaşımları! “Keşke kucağında daha fazla oturabilecek zamanım olsaydı” Sibel Can, Pınar Altuğ, Müge Anlı, Ceyda Düvenci...

Televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri, her yıl Haziran ayının 3. haftasında kutlanan Babalar Günü'ne özel paylaşımlarda bulundu.

İşte ünlülerin Babalar Günü paylaşımları...

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Ünlülerden Babalar Günü paylaşımları! “Keşke kucağında daha fazla oturabilecek zamanım olsaydı” Sibel Can, Pınar Altuğ, Müge Anlı, Ceyda Düvenci...

PELİN ÖZTEKİN

Ünlülerden Babalar Günü paylaşımları! “Keşke kucağında daha fazla oturabilecek zamanım olsaydı” Sibel Can, Pınar Altuğ, Müge Anlı, Ceyda Düvenci...

ACUN ILICALI

Ünlülerden Babalar Günü paylaşımları! “Keşke kucağında daha fazla oturabilecek zamanım olsaydı” Sibel Can, Pınar Altuğ, Müge Anlı, Ceyda Düvenci...

CEYDA DÜVENCİ

Ünlülerden Babalar Günü paylaşımları! “Keşke kucağında daha fazla oturabilecek zamanım olsaydı” Sibel Can, Pınar Altuğ, Müge Anlı, Ceyda Düvenci...

İBRAHİM BÜYÜKAK

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