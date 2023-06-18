+18 plajlar... Bodrum’da uçuş serbest Demet Akalın gördükleri karşısında dayanamadı açtı ağzını yumdu gözünü
+18 plajlar, giriş ücreti dudak uçuklatan beach'ler... En gözde tatil beldelerinden Bodrum, yeni kuralları ve ücretleriyle yine gündemde. Popüler beach'lere giriş ücreti 8 bin liraya çıktı. Ünlü şarkıcı Demet Akalın da, Bodrum'daki bu pahalılığa 'Anladık kazıklanacağız' diyerek isyan etti. Ayrıca birçok plaja gürültü yaptıkları gerekçesiyle çocuk alınmamaya başlandı. İşte detaylar...
18.06.2023 13:50 - Son Güncelleme: 18.06.2023 13:52