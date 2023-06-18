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Haberler Magazin +18 plajlar... Bodrum’da uçuş serbest Demet Akalın gördükleri karşısında dayanamadı açtı ağzını yumdu gözünü

+18 plajlar... Bodrum’da uçuş serbest Demet Akalın gördükleri karşısında dayanamadı açtı ağzını yumdu gözünü

+18 plajlar, giriş ücreti dudak uçuklatan beach'ler... En gözde tatil beldelerinden Bodrum, yeni kuralları ve ücretleriyle yine gündemde. Popüler beach'lere giriş ücreti 8 bin liraya çıktı. Ünlü şarkıcı Demet Akalın da, Bodrum'daki bu pahalılığa 'Anladık kazıklanacağız' diyerek isyan etti. Ayrıca birçok plaja gürültü yaptıkları gerekçesiyle çocuk alınmamaya başlandı. İşte detaylar...

18.06.2023 13:50 - Son Güncelleme: 18.06.2023 13:52
+18 plajlar... Bodrum’da uçuş serbest Demet Akalın gördükleri karşısında dayanamadı açtı ağzını yumdu gözünü

+18 PLAJLAR...

Bodrum'da uçuş serbest! Demet Akalın gördükleri karşısında dayanamadı açtı ağzını yumdu gözünü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
+18 plajlar... Bodrum’da uçuş serbest Demet Akalın gördükleri karşısında dayanamadı açtı ağzını yumdu gözünü

LAHMACUN 460, AYRAN 200 LİRA

Bodrum, sezona yine dudak uçuklatan fiyatlarla başladı. Rakamlar bu yıl fahiş bir artış gösterdi.

+18 plajlar... Bodrum’da uçuş serbest Demet Akalın gördükleri karşısında dayanamadı açtı ağzını yumdu gözünü

Sabah'ın haberine göre; Türkbükü'nde bir lahmacunun fiyatı; 60 liradan 460'a, ayran ise 200 liraya yükseldi.

+18 plajlar... Bodrum’da uçuş serbest Demet Akalın gördükleri karşısında dayanamadı açtı ağzını yumdu gözünü

Ünlü tatil beldesinde beach fiyatları da cep yakmaya başladı. Ortalama bir beach'in giriş ücreti bin liradan başlarken, popüler olan beach'lere giriş bedeli tam 8 bin lira olarak belirlendi.

+18 plajlar... Bodrum’da uçuş serbest Demet Akalın gördükleri karşısında dayanamadı açtı ağzını yumdu gözünü

Butik otellerin günlük konaklama fiyatları 5 binden 10 bine çıkarıldı.

Lüks otellerin fiyatları ise 15 bin ile 200 bin lira arasında değişiyor.

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