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Haberler Magazin 3 çocuk annesi Bergüzar Korel “Her biri o kadar şanslı ki” deyip evlatlarını paylaştı! Minik Leyla ilgi odağı oldu! Halit Ergenç’e özel...

3 çocuk annesi Bergüzar Korel “Her biri o kadar şanslı ki” deyip evlatlarını paylaştı! Minik Leyla ilgi odağı oldu! Halit Ergenç’e özel...

Meslektaşı Halit Ergenç ile 2009 yılının Ağustos ayında dünyaevine giren ünlü oyuncu Bergüzar Korel, 2010'da oğlu Ali'yi kucağına alarak ilk kez annelik heyecanını yaşadı. 2020 yılının Mart ayında Han'ı, 2021'de ise kızı Leyla'ya kavuşan oyuncu, sosyal medya hesabında Babalar Günü'ne özel bir paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncu, eşi Halit Ergenç'in çocuklarıyla pozlarını peş peşe yayınladığı paylaşımına "Her biri o kadar şanslı ki" notunu ekledi. Kısa sürede büyük ilgi gören paylaşımda ünlü çiftin minik kızları Leyla dikkat çekti. İşte Bergüzar Korel'in çocuklarıyla yaptığı o paylaşım...

takvim.com.tr
18.06.2023 14:27 - Son Güncelleme: 18.06.2023 14:27
3 çocuk annesi Bergüzar Korel “Her biri o kadar şanslı ki” deyip evlatlarını paylaştı! Minik Leyla ilgi odağı oldu! Halit Ergenç’e özel...

Binbir Gece dizisinde birlikte rol alan Bergüzar Korel, meslektaşı Halit Ergenç ile 2009 yılının Ağustos ayında evlendi. 2010 yılının Şubat ayında oğulları Ali'yi kucaklarına alan çift, ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.

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3 çocuk annesi Bergüzar Korel “Her biri o kadar şanslı ki” deyip evlatlarını paylaştı! Minik Leyla ilgi odağı oldu! Halit Ergenç’e özel...

2020 yılının Mart ayında Han'ı, 2021'de ise kızı Leyla'ya kavuşan ünlü çift, mutlu evlilikleriyle sık sık gündem oldu.

3 çocuk annesi Bergüzar Korel “Her biri o kadar şanslı ki” deyip evlatlarını paylaştı! Minik Leyla ilgi odağı oldu! Halit Ergenç’e özel...

Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikili, bu kez Bergüzar Korel'in Babalar Günü'ne özel yaptığı paylaşımla adlarından söz ettirdi.

3 çocuk annesi Bergüzar Korel “Her biri o kadar şanslı ki” deyip evlatlarını paylaştı! Minik Leyla ilgi odağı oldu! Halit Ergenç’e özel...

Korel, eşi Ergenç'in çocukları ile verdiği pozları art arda Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

3 çocuk annesi Bergüzar Korel “Her biri o kadar şanslı ki” deyip evlatlarını paylaştı! Minik Leyla ilgi odağı oldu! Halit Ergenç’e özel...

Ünlü oyuncu, paylaşımının altına ise şu notu ekledi:

"Sen hep evlatlarımızı omzunda taşıdın.
Hepsini baş tacı yaptın.
Her biri o kadar şanslı ki.
Çok şanslıyım,çok şanslıyız.
İyi ki varsın babamız."

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