3 çocuk annesi Bergüzar Korel “Her biri o kadar şanslı ki” deyip evlatlarını paylaştı! Minik Leyla ilgi odağı oldu! Halit Ergenç’e özel...
Meslektaşı Halit Ergenç ile 2009 yılının Ağustos ayında dünyaevine giren ünlü oyuncu Bergüzar Korel, 2010'da oğlu Ali'yi kucağına alarak ilk kez annelik heyecanını yaşadı. 2020 yılının Mart ayında Han'ı, 2021'de ise kızı Leyla'ya kavuşan oyuncu, sosyal medya hesabında Babalar Günü'ne özel bir paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncu, eşi Halit Ergenç'in çocuklarıyla pozlarını peş peşe yayınladığı paylaşımına "Her biri o kadar şanslı ki" notunu ekledi. Kısa sürede büyük ilgi gören paylaşımda ünlü çiftin minik kızları Leyla dikkat çekti. İşte Bergüzar Korel'in çocuklarıyla yaptığı o paylaşım...
18.06.2023 14:27 - Son Güncelleme: 18.06.2023 14:27
Binbir Gece dizisinde birlikte rol alan Bergüzar Korel, meslektaşı Halit Ergenç ile 2009 yılının Ağustos ayında evlendi. 2010 yılının Şubat ayında oğulları Ali'yi kucaklarına alan çift, ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.
Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikili, bu kez Bergüzar Korel'in Babalar Günü'ne özel yaptığı paylaşımla adlarından söz ettirdi.