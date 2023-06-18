3 çocuk annesi Bergüzar Korel “Her biri o kadar şanslı ki” deyip evlatlarını paylaştı! Minik Leyla ilgi odağı oldu! Halit Ergenç’e özel...

Ünlü oyuncu, paylaşımının altına ise şu notu ekledi:

"Sen hep evlatlarımızı omzunda taşıdın.

Hepsini baş tacı yaptın.

Her biri o kadar şanslı ki.

Çok şanslıyım,çok şanslıyız.

İyi ki varsın babamız."