Ünlülerden Anneler Günü paylaşımları! “Anneler yüreğinde sonsuz sevgi taşıyan mucizelerdir” Seda Sayan, Demet Akalın, Pınar Altuğ...

Sanat camiasının ünlü isimleri Anneler Günü'nü sosyal medya paylaşımlarıyla kutladı. Kimi kaybettiği annesini andı, kimi siyah-beyaz fotoğrafları arşivden çıkardı. İşte Mine Tugay'dan Demet Şener'e, Demet Akalın'dan Seda Sayan'a, Ece Erken'den Alişan'a ünlü isimlerin Anneler Günü paylaşımları...
Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü'nde ünlü isimlerden paylaşımlar peş peşe geldi. Kimi kaybettiği annesini andı, kimi siyah-beyaz fotoğrafları arşivden çıkardı.
İşte ünlülerin Anneler Günü paylaşımları...
MİNE TUGAY
ALİŞAN