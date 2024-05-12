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Ünlülerden Anneler Günü paylaşımları! “Anneler yüreğinde sonsuz sevgi taşıyan mucizelerdir” Seda Sayan, Demet Akalın, Pınar Altuğ...

Sanat camiasının ünlü isimleri Anneler Günü'nü sosyal medya paylaşımlarıyla kutladı. Kimi kaybettiği annesini andı, kimi siyah-beyaz fotoğrafları arşivden çıkardı. İşte Mine Tugay'dan Demet Şener'e, Demet Akalın'dan Seda Sayan'a, Ece Erken'den Alişan'a ünlü isimlerin Anneler Günü paylaşımları...

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Giriş Tarihi 12 Mayıs 2024, 11:35 Güncelleme 12 Mayıs 2024, 12:01
Ünlülerden Anneler Günü paylaşımları! “Anneler yüreğinde sonsuz sevgi taşıyan mucizelerdir” Seda Sayan, Demet Akalın, Pınar Altuğ... 1

Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü'nde ünlü isimlerden paylaşımlar peş peşe geldi. Kimi kaybettiği annesini andı, kimi siyah-beyaz fotoğrafları arşivden çıkardı.

İşte ünlülerin Anneler Günü paylaşımları...

Ünlülerden Anneler Günü paylaşımları! “Anneler yüreğinde sonsuz sevgi taşıyan mucizelerdir” Seda Sayan, Demet Akalın, Pınar Altuğ... 2

MİNE TUGAY

Ünlülerden Anneler Günü paylaşımları! “Anneler yüreğinde sonsuz sevgi taşıyan mucizelerdir” Seda Sayan, Demet Akalın, Pınar Altuğ... 3

ALİŞAN

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