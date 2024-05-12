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14 yıl evli kaldılar! Ruhi Sarı’nın eski eşi de çok ünlü! Yargı’da Kaan Urgancıoğlu’nu ölümle burun buruna getiren Ruhi Sarı...

Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Merve Ateş, Defne Kayalar, Zeynep Atılgan, Uğur Polat, Uğur Aslan gibi isimlerin yer aldığı Yargı dizisinin kadrosuna dahil olan Ruhi Sarı'nın hayatı merak edildi. Performansıyla dikkat çeken Sarı'nın özellikle gözlerden uzak yaşadığı özel hayatı merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun 14 yıl aynı yastığa baş koyduğu eski eşinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşıp kaldı. Bakın Ruhi Sarı'nın eski eşi kim...

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Giriş Tarihi 12 Mayıs 2024, 10:54 Güncelleme 12 Mayıs 2024, 10:54
14 yıl evli kaldılar! Ruhi Sarı’nın eski eşi de çok ünlü! Yargı’da Kaan Urgancıoğlu’nu ölümle burun buruna getiren Ruhi Sarı... 1

Ruhi Sarı, Yargı'nın son bölümlerine konuk olarak katıldı ve Ilgaz karakterine (Kaan Urgancıoğlu) yönelik bir operasyon gerçekleştirdi.

14 yıl evli kaldılar! Ruhi Sarı’nın eski eşi de çok ünlü! Yargı’da Kaan Urgancıoğlu’nu ölümle burun buruna getiren Ruhi Sarı... 2

Performansıyla dikkat çeken oyuncu, kısa süre içinde gündem oldu. Bunun üzerine Ruhi Sarı'nın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

14 yıl evli kaldılar! Ruhi Sarı’nın eski eşi de çok ünlü! Yargı’da Kaan Urgancıoğlu’nu ölümle burun buruna getiren Ruhi Sarı... 3

Peki Ruhi Sarı kimdir, kaç yaşında? Ruhi Sarı hangi dizilerde oynadı? Ruhi Sarı evli mi? Eşi kim? İşte detaylar...

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