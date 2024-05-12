14 yıl evli kaldılar! Ruhi Sarı’nın eski eşi de çok ünlü! Yargı’da Kaan Urgancıoğlu’nu ölümle burun buruna getiren Ruhi Sarı...

Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Merve Ateş, Defne Kayalar, Zeynep Atılgan, Uğur Polat, Uğur Aslan gibi isimlerin yer aldığı Yargı dizisinin kadrosuna dahil olan Ruhi Sarı'nın hayatı merak edildi. Performansıyla dikkat çeken Sarı'nın özellikle gözlerden uzak yaşadığı özel hayatı merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun 14 yıl aynı yastığa baş koyduğu eski eşinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşıp kaldı. Bakın Ruhi Sarı'nın eski eşi kim...