İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın, uluslararası uzay istasyonuna yaptığı tarihi yolculuk başladı. Türkiye'nin uzay hayali gerçek olurken ünlü isimlerden paylaşımlar peş peşe geldi. Hülya Avşar yaptığı esprili paylaşımla dikkat çekerken Sinan Akçıl "Tek kelime ile gurur" ifadelerini kullandı. İşte ünlülerin o paylaşımları...
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da aralarında bulunduğu Axiom Mission 3 (Ax-3) ekibini Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) taşıyacak roket, fırlatıldı.
Türkiye'nin uzay hayali gerçek olurken ünlü isimlerden paylaşımlar peş peşe geldi.
İşte o paylaşımlar...