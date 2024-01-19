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Ünlülerden Alper Gezeravcı paylaşımları! Uzay heyecanı sardı: Tek kelime ile gurur! Cem Yılmaz, Hülya Avşar, Mustafa Sandal, Sinan Akçıl...

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın, uluslararası uzay istasyonuna yaptığı tarihi yolculuk başladı. Türkiye'nin uzay hayali gerçek olurken ünlü isimlerden paylaşımlar peş peşe geldi. Hülya Avşar yaptığı esprili paylaşımla dikkat çekerken Sinan Akçıl "Tek kelime ile gurur" ifadelerini kullandı. İşte ünlülerin o paylaşımları...

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Giriş Tarihi 19 Ocak 2024, 10:40 Güncelleme 19 Ocak 2024, 10:48
Ünlülerden Alper Gezeravcı paylaşımları! Uzay heyecanı sardı: Tek kelime ile gurur! Cem Yılmaz, Hülya Avşar, Mustafa Sandal, Sinan Akçıl... 1

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da aralarında bulunduğu Axiom Mission 3 (Ax-3) ekibini Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) taşıyacak roket, fırlatıldı.

Ünlülerden Alper Gezeravcı paylaşımları! Uzay heyecanı sardı: Tek kelime ile gurur! Cem Yılmaz, Hülya Avşar, Mustafa Sandal, Sinan Akçıl... 2

Türkiye'nin uzay hayali gerçek olurken ünlü isimlerden paylaşımlar peş peşe geldi.

Dragon uzay aracı şu anda nerede?

Ünlülerden Alper Gezeravcı paylaşımları! Uzay heyecanı sardı: Tek kelime ile gurur! Cem Yılmaz, Hülya Avşar, Mustafa Sandal, Sinan Akçıl... 3

İşte o paylaşımlar...

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