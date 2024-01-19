Ünlülerden Alper Gezeravcı paylaşımları! Uzay heyecanı sardı: Tek kelime ile gurur! Cem Yılmaz, Hülya Avşar, Mustafa Sandal, Sinan Akçıl...

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın, uluslararası uzay istasyonuna yaptığı tarihi yolculuk başladı. Türkiye'nin uzay hayali gerçek olurken ünlü isimlerden paylaşımlar peş peşe geldi. Hülya Avşar yaptığı esprili paylaşımla dikkat çekerken Sinan Akçıl "Tek kelime ile gurur" ifadelerini kullandı. İşte ünlülerin o paylaşımları...